Przegląd samochodu po terminie. Spóźnialscy zapłacą wysokie kary

Wykonywanie regularnych przeglądów technicznych pojazdu to obowiązek spoczywający na jego właścicielu. Tego typu badanie służy sprawdzeniu, czy dany pojazd może bezpiecznie uczestniczyć w ruchu publicznym. To pewnego rodzaju gwarancja bezpieczeństwa, dzięki której nie narażamy innych kierowców oraz pasażerów. Poruszając się po drodze samochodem bez ważnego przeglądu, znacznie zwiększamy ryzyko wypadku. Dlatego brak aktualnego przeglądu samochodu jest obłożony dotkliwą sankcją. Istnieją różne rodzaje badań, m.in. badania okresowe (które dotyczą wszystkich) czy badania dodatkowe (na takie badanie pojazd może zostać skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, np. gdy zostaniemy zatrzymani przez policję).

Jak często trzeba robić przegląd samochodu?

Dokładne zasady dotyczące częstotliwości przeglądów są uzależnione od typu pojazdu. W większości przypadków na okresowe badanie techniczne pojazdu trzeba zgłosić się co rok. Inaczej jest jednak w przypadku nowych pojazdów: w pierwszych latach po rejestracji przegląd wystarczy przeprowadzić przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji. Drugie badanie wykonujemy przed upływem kolejnych dwóch lat. Następnie należy zgłaszać się co roku. Dotyczy to samochodów osobowych, ciężarowych o masie do 3,5 t., motocykli i przyczep.

Jedynie samochody zabytkowe oraz lekkie przyczepy bada się raz, przed rejestracją. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pojazd z jakiegoś powodu zostanie skierowany na dodatkowy przegląd. Niektóre pojazdy już od nowości muszą przechodzić coroczny przegląd. Obowiązek corocznego przeglądu obejmuje samochody konstrukcyjnie przystosowane do przewożenia 5 -9 osób i wykorzystywane do zarobkowego przewozu ludzi, taksówki osobowe, pojazdy “SAM” (samodzielnie zbudowane), pojazdy uprzywilejowane, pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów na prawo jazdy, pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Najczęściej przegląd muszą przechodzić autobusy (co pół roku).

Co grozi kierowcy za brak przeglądu samochodu?

Przegląd samochodu w 2023 roku kosztował 99 złotych. Za badanie techniczne należy zapłacić z góry, jeszcze przed wykonaniem badania. Niestety, kary za brak ważnego przeglądu są spore: w razie kontroli przeprowadzonej przez policję czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego, za brak ważnego badania technicznego pojazdu kierowca może zostać ukarany mandatem od 1500 do 5000 zł (kwoty obowiązujące w 2023 roku).

Stwierdzenie spóźnionego przeglądu samochodu wiąże się nie tylko z karą pieniężną, ale również zabraniem dowodu rejestracyjnego. Po wykonaniu badania technicznego i dopuszczeniu samochodu do uczestnictwa w ruchu kierowca otrzymuje zaświadczenie ważne przez 30 dni. Z takim dokumentem można jeździć bez dowodu rejestracyjnego, jednak przed upływem terminu ważności należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu, gdzie urzędnik dokona wykreślenia wzmianki z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), a także wyda dowód rejestracyjny.

Badania techniczne a wypłata odszkodowania OC

Chociaż stan techniczny pojazdu ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jego sprawność, firmy ubezpieczeniowe nie mogą odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC, gdy sprawca w momencie wypadku nie posiadał aktualnego przeglądu. Inaczej jest w przypadku AC: wielu ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wprowadza zapisy wyłączające ich z odpowiedzialności za szkody, które zostały spowodowane przez pojazd bez ważnych badań.