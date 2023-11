Kandydat na nowego ministra finansów w rządzie Tuska. „Ktoś, kto umie powiedzieć nie”

Wybory parlamentarne zmieniły układ sił w polityce, przez co misja tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego może zakończyć się fiaskiem. Wyzwaniem dla Prawa i Sprawiedliwości będzie zdobycie aprobaty wśród parlamentarzystów. W razie niepowołania Rady Ministrów lub nieudzielenia jej wotum zaufania Sejm w ciągu 14 dni wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków. Niewykluczone zatem, że to Donald Tusk ostatecznie stworzy nowy rząd. Kto będzie kierował resortem finansów?

Nowy minister finansów. Oto typowane kandydatury

Rząd Prawa i Sprawiedliwości charakteryzował się dużą zmiennością jeśli chodzi o fotel ministra finansów. Urząd ten od 2015 roku sprawowało łącznie siedmiu ministrów. Kto mógłby zająć to stanowisko, gdyby to Donald Tusk tworzył przyszły rząd.

O możliwe kandydatury w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski pytany był prof. Leszek Balcerowicz, były minister finansów. Zdaniem ekonomisty „to, kto będzie godnym ministrem finansów, jest odpowiedzialnością liderów partii koalicyjnych”.

- Nie da się też zwalić wszystkiego na jedną osobę. Zgadzam się jednak, że to musi być ktoś obdarzony silną osobowością i charakterem. Ktoś, kto umie powiedzieć "nie" i wie, dlaczego tak mówi. Musi umieć wytłumaczyć, że jeśli zwiększamy wydatki, to gospodarka na tym ucierpi i całe społeczeństwo za to zapłaci – wyjaśnił.

Typowany na ministra finansów z ramienia KO jest obecnie Andrzej Domański, były doradca Donalda Tuska. – Nie znam go, taka osoba powinna mieć autorytet – dodał Balcerowicz.

W debacie publicznej pojawia się także nazwisko Ryszarda Petru. - Znam go od wielu lat. Nigdy nie odchylił się od prawidłowej linii merytorycznej - ocenił Balcerowicz.

Źródło: Radio ZET/ Wirtualna Polska