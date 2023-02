Morawiecki: 13. emerytura „w maju, czerwcu”. Rzecznik rządu wyjaśnia

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że 13. emerytura będzie w tym roku „wypłacana w maju, czerwcu”. Oznaczałoby to dużą zmianę w stosunku do zaplanowanych w ustawie terminów, przypadających na kwiecień i maj. Rzecznik rządu Piotr Müller wytłumaczył, kiedy pieniądze trafią do seniorów.