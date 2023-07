Na tyle naprawdę jest „kredyt 2 procent”. Banki zaszalały

Bezpieczny kredyt 2 procent to marketingowa nazwa państwowych dopłat do pożyczek na zakup nieruchomości w programie Pierwsze Mieszkanie. Z realnymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorców ma jednak niewiele wspólnego: oferty, które złożyły pierwsze uczestniczące w Bezpieczny kredycie 2 procent banki są dalekie od tytułowych 2 procent. W porównaniu do ofert rynkowych kredytów hipotecznych bez dopłat - jest jednak znacznie taniej.

Kredyt na 2 procent jest niemal na 6 procent. O co chodzi?

Bezpieczny kredyt 2 procent wcale nie będzie na 2 procent – ostrzegał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Ekspert wytłumaczył, że należy jeszcze doliczyć między innymi marżę banku.

Bezpieczny kredyt 2 procent w chwili startu programu, 3 lipca 2023, można zaciągnąć w 4 bankach: PKO BP, Pekao SA, Alior Banku i VeloBanku. Jaka rzeczywista roczna stopa oprocentowania obejmuje w praktyce oferowane pożyczki z dopłatami?

Najniższa RRSO została zaoferowana przez Bank Pekao. „Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) bezpiecznego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 4,72 procent”. Bank podał, że „wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 335 094 złotych (kwota kredytu, która nie obejmuje kredytowanych kosztów kredytu), kredyt zaciągnięty na 27 lat , 324 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 0 procent całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), stałe oprocentowanie kredytu 7,14% w stosunku rocznym, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1 435,32 zł) w wysokości 1 592,73 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa ( po zakończonym okresie dopłaty BGK, przy założeniu, że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą) w wysokości 2 081,71 zł”.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 140 608,20 zł do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych) wynosi 613 414,65 zł, całkowity koszt kredytu 278 320,65 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 140 608,20 zł) 268 395,53 zł oraz koszty z tytułu: opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenia Gwarancji 670,19 zł (dotyczy kredytów zabezpieczonych Gwarancją), opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł, ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy według oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A 335,09 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 1 lipca 2023 roku, na reprezentatywnym przykładzie. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Na drugim miejscu znalazł się bank PKO BP, w którym Bezpieczny kredyt 2 procent został zaoferowany na 4,96 procent. „Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo Bezpiecznego kredytu 2 procent w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,96 procent” – oświadczył bank. Przyjęto następujące założenia: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 290 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 96,3 procent, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,14 procent/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,97 procent/rok, marża 2 procent, obniżenie oprocentowania o 0,83 p.p., następnie na drugi 5 letni okres oprocentowanie stałe 8,95 procent, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 6,95 procent/rok i marża 2 procent, a następnie oprocentowanie zmienne 8,95 procent/rok (od 11. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95 procent/rok z dnia 30.06.2023 r. i marża 2 procent.

Całkowity koszt kredytu 219 581,56 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 1,7 procent, tj. 4930 zł, opłata prowizyjna dla BGK za udzielenie gwarancji 490,86 zł; odsetki 207 941,70 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 800 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 509 581,56 zł, płatna w 300 ratach: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 1 483,09 zł, od 11. roku raty annuitetowe (równe) wyniosą po 1 760,66 zł i ostatnia rata wyniesie 1 704,78 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

VeloBank zaoferował Bezpieczny kredyt 2 procent na 5,41 procent. „Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego Bezpieczny kredyt 2 procent z okresowo stałym oprocentowaniem, w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,41 procent”.

„RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach: kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy, okres kredytowania: 300 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 360 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 90 procent, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 10 lat: 8,30 procent w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 9,14604 procent, a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 5,14604 procent (według stanu na 15.06.2023 r.)” – podał bank.

Całkowity koszt kredytu – z uwzględnieniem dopłat: 290 003,37 zł w tym: prowizja: 7200 zł, odsetki: 421 269,97 zł, kwota dopłat: 143 145,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, prowizja od gwarancji BGK: 400 zł, usługi dodatkowe: „konto z pakietem” - opłata za prowadzenie konta w banku 0 zł, opłata za dostęp do bankowości internetowej 0 zł), ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania: 4 260 zł, całkowita kwota do zapłaty – z uwzględnieniem dopłat: 650 003,37 zł, liczba rat: 300 - raty malejące (bez okresu karencji w spłacie) w okresie pierwszych 10 lat, a od 11 roku raty równe, dopłaty do rat stosowane przez okres 120 miesięcy, wyliczone wg wskaźnika W o wartości 6,96 procent.

W Alior Banku Bezpieczny kredyt 2 procent jest na 5,73 procent. „Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Bezpieczny kredyt 2 procent udzielanego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 procent, zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,73 procent”.

Bank przyjął następujące założenia : kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy w PLN, okres obowiązywania umowy: 336 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 346 000 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia) 69,20 procent, w okresie pierwszych 60 rat, stopa okresowo stała w wysokości 7,072 procent, w kolejnym okresie, tj. od dnia spłaty 60 raty kredytu do dnia spłaty 120 raty kredytu, stopa okresowo stała nie uległa zmianie, a następnie w kolejnych latach oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 8,95 procent (na oprocentowanie zmienne składa się: marża 2,05 procent i wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 6,9 procent - po 10 letnim okresie wartość wskaźnika referencyjnego ustalona będzie na podstawie obowiązującej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty 120 raty kredytu).

Całkowity koszt kredytu: 353 738,52 zł, w tym prowizja: 0 zł, odsetki: 287 061,56 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości (opłacany rocznie): 11 900,00 zł, ubezpieczenia na życie: 17 300 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego przez Alior Bank SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 36 857,96 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł; całkowita kwota do zapłaty: 699 738,52 zł. Bezpieczny kredyt 2 procent jest płatny łącznie w 336 miesięcznych ratach. W okresie dopłat w ratach malejących gdzie pierwsza rata wynosi 1 820,45 zł, natomiast po okresie objętym dopłatami w ratach annuitetowych (równych) z szacunkową ratą kredytu wynoszącą 2 253,92 zł.

