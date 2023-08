Nowe pytanie w referendum? Ten zakaz podzielił Polaków

Zakaz handlu w niedziele podzielił nie tylko polityków, lecz także samych handlowców. Obowiązujące od 2018 roku przepisy niemal pozbawiły możliwości dorabiania za kasą ostatniego dnia tygodnia m.in. studentów. Michał Kobosko zaproponował na antenie Radia ZET, by kwestia ta została rozstrzygnięta podczas referendum, które ma odbyć się w dniu wyborów parlamentarnych, czyli 15 października br.

Zakaz handlu w referendum? „Niedziel handlowych powinno być więcej”

- Popieramy ideę, żeby organizować referenda w ważnych sprawach. To jest temat na referendum. Trzeba zapytać obywateli, a nie ograniczać do decyzji posłów – proponuje Gość Radia ZET Michał Kobosko, pytany w internetowej części programu o to, czy popiera handel w niedzielę.

- Gdyby mnie ktoś osobiście zapytał, to uważam, że niedziel handlowych powinno być więcej – dodaje wiceszef Polski 2050. Zdaniem polityka, ci, którzy pracują w niedzielę, powinni mieć specjalne dodatki finansowe z tego tytułu lub dodatkowy dzień wolny w ciągu tygodnia.

Kobosko zwrócił uwagę na tłumy w galeriach podczas ostatniej niedzieli handlowej (27 sierpnia). Zdaniem rozmówcy Radia ZET ruch w sklepach można by było rozłożyć na więcej niedziel handlowych. W świetle prawa mamy w ciągu roku siedem okazji do niedzielnych zakupów, a w tym roku (z uwagi na Wigilię) być może jedynie sześć.

Na kolejną okazję do niedzielnych zakupów będziemy musieli poczekać do grudnia. Gdyby rząd zdecydował się na rozszerzenie listy pytań referendalnych, kwestia zakazu handlu, obok pytań o uchodźców, spółki Skarbu Państwa, czy wiek emerytalny, byłaby piątym pytaniem.