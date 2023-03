Wielkanoc będzie „na biednie”. 68 procent Polaków wyda mniej niż w zeszłym roku

Inflacja i drożyzna sprawiła, że blisko 68 procent konsumentów zamierza obniżyć wydatki świąteczne w 2023 roku – wynika z raportu „Świąteczne wydatki Polaków na żywność. Wielkanoc 2023” autorstwa UCE RESEARCH i Grupy BLIX. Ceny warzyw zaczęły szokować Polaków, a tak drogiej cebuli czy marchwi jeszcze w historii nie było. W tym roku koszyczki raczej nie będą wypchane –30 procent konsumentów zamierza wydać na świąteczne zakupy do 200 zł, 26 procent przewiduje zrobienie zakupów za 200-300 zł, a 16,5 procent przygotowało na świąteczne sprawunki 300-400 zł.

Polaków nie stać na Wielkanoc. Coraz mniej pieniędzy na zakupy

Przed Bożym Narodzeniem producenci byli dopiero w połowie drogi podnoszenia cen, pełnia drożyzny objawi się dopiero na Wielkanoc – prognozował w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix. Ekspert wyjaśnił, w jaki sposób wyższe ceny będą ukrywane przed klientami za pomocą roszad w gramaturze i objętości oraz nowemu rodzajowi promocji.

Uczestnicy badania „Świąteczne wydatki Polaków na żywność. Wielkanoc 2023” deklarowali najczęściej (w 30 procentach odpowiedzi) zamiar wydania na świąteczne zakupy nie więcej, niż 200 zł. Przedział 200-300 zł wskazano w 26,4 procentach przypadków (rok wcześniej – 25,8 procent), 300-400 zł zadeklarowało 16,5 procent respondentów (poprzednio – 13,2%). 10,3 procent ankietowanych jeszcze nie wie, ile pieniędzy wyda na świąteczną żywność (rok temu – 9,3 procent). Tylko 9,5 procent respondentów zamierza wyłożyć 400-500 zł (przed rokiem – 8,3 procent), a zaledwie 7,1 procent – powyżej 500 zł (wcześniej – 4,8 procent) uczestników sondażu. Dla 1,2 procent badanych nie ma to znaczenia (poprzednio – 1,7 procent). Analitycy z UCE RESEARCH zauważają, że w porównaniu z ubiegłym rokiem najmocniej urosła grupa zapowiadająca wydatki na poziomie 300-400 zł – wzrost o 3,3 p.p.

– W mojej ocenie, Polacy już od co najmniej roku mocno zaciskają pasa, a w ostatnim okresie jest to szczególnie widoczne. W sklepach jest naprawdę drogo i nie ma najmniejszych szans na spadek cen. Mogą one jedynie zacząć wolniej rosnąć w ujęciu rok do roku, ale i na to trzeba jeszcze poczekać. Przed świętami na pewno nic pozytywnego w tej kwestii się nie wydarzy. Polacy zdają sobie z tego sprawę. Widzą też, że święta będą naprawdę drogie – wyjaśnił dr Krzysztof Łuczak, współautor badania i główny ekonomista Grupy BLIX.

Z badania wiadomo również, o ile procent Polacy zamierzają ograniczyć wydatki na wielkanocną żywność względem zeszłorocznych zakupów. Od 15 procent do 20 procent wskazało 22,1 procent respondentów (rok temu – 22,3 procent). I była to najczęściej podawana odpowiedź. – Świadczy to o tym, że Polacy chcą zminimalizować efekt drożyzny poprzez ograniczenie wydatków na zakupy. Najprościej rzecz ujmując, zamierzają zmniejszyć je o wskaźnik inflacji. Jednak w praktyce to może być bardzo trudne i w efekcie różnie wyglądać, bo niektóre świąteczne produkty w sklepach zdrożały nawet o ponad 50% w porównaniu do zeszłego roku – zaznaczył dr Krzysztof Łuczak.

– Konsumenci, którzy deklarują zmniejszenie wydatków o 30-40 procent, mogą być w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Najpewniej posiadają kredyty, których oprocentowanie ostatnio znacznie wzrosło i dodatkowo niekorzystnie odbiło się na domowych budżetach. Ta grupa osób prawdopodobnie będzie skromnie obchodziła tegoroczne święta. A jeśli mocno ograniczy wydatki względem poprzedniego roku, w którym było przecież o wiele taniej w sklepach, to tegoroczne święta będą naprawdę skromnie wyglądały – podsumował ekspert z Grupy BLIX.

RadioZET.pl/UCE Research