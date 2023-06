Wycieczki, remonty i dodatkowa praca. ZUS ujawnił, co Polacy robią na L4

ZUS sprawdził, jak wygląda rekonwalescencja osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności od pracy. Wielu „chorych” dni odpoczynku do pracy przeznaczone na odzyskanie zdrowia postanowiło wykorzystać na remont, dodatkową pracę czy wczasy.

Polacy na L4 na wakacjach

ZUS podał, że w pierwszych trzech miesiącach roku skontrolował w całej Polsce 117,2 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W przypadku 7,7 tys. ubezpieczonych urząd musiał wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego, a kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła w tym czasie 6,8 mln zł.

Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku wyjaśniła, że taka kontrola może spotkać każdego, kto przebywa na zwolnieniu lekarskim, a przeprowadzić ją może zarówno ZUS, jak i pracodawca zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych. - Kontrolujemy zarówno prawidłowość orzekania niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich – wyjaśnia przedstawicielka urzędu.

Urzędnicy ZUS weryfikują zatem, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontroli podlega także sposób korzystania z L4, z którego to korzystać należy zgodnie z zaleceniami lekarza.

- Jeżeli ktoś korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to my wstrzymujemy wypłatę „chorobowego”, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazujemy jego zwrot. Niekiedy są to nawet kilkunastotysięczne kwoty – mówiła Kowalska-Matis.

ZUS odnotował, że ubezpieczeni na L4 organizują wyjazdy na wycieczki, remonty mieszkania czy dodatkową pracę zawodową. - O przeprowadzenie kontroli zwracają się do ZUS coraz częściej sami pracodawcy, którzy wiedzą, że ich pracownik wykorzystuje niewłaściwie czas zwolnienia lekarskiego, za które jego szef musi zapłacić i na dodatek znaleźć zastępstwo na miejsce „chorego” pracownika – mówiła Iwona Kowalska-Matis.

RadioZET.pl/ZUS