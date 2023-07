Wypłata 14. emerytury. Rząd podał dwie sprzeczne daty

14. emerytura będzie wypłacana co roku – to już pewne. Podpis pod ustawą wprowadzającą kolejne dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów złożył prezydent Andrzej Duda, przepisy weszły już w życie. Dopóki nie pojawi się stosowne rozporządzenie rządu, nie będziemy mieć jednak pewności co do wysokości wypłaty oraz jej daty. A informacje płynące od rządu nie są spójne.

14. emerytura. Rząd podaje różne daty wypłat

14. emerytura zgodnie z planem rządu zacznie być wypłacana „na przełomie sierpnia i września” – tak wynika z oficjalnego komunikatu KPRM. Kalendarium „czternastki” może być więc identyczne z zeszłorocznym, gdy dodatkowe pieniądze trafiały do seniorów od 25 sierpnia.

Oglądaj

Minister Maląg przypomniała podczas spotkania z wyborcami, że prezydent podpisał ustawę o 14. emeryturze, która 24 lipca 2023 została opublikowana w dzienniku ustaw. - Będzie stosowne rozporządzenie rady ministrów, co do terminu wypłaty – powiedziała minister, dodając, że 14. emerytura będzie „wypłacana od początku września”.

Ta opcja wydaje się prawdopodobna ze względu na zaplanowane na październik 2023 wybory parlamentarne. Rząd chciałby zapewne, żeby pamięć o otrzymaniu dodatkowych pieniędzy była wśród seniorów wciąż żywa, gdy przy urnie będą decydować, kogo poprzeć. Niewykluczone, że PiS skorzysta z wpisanej do ustawy furtki, która umożliwia podwyższenie kwoty „czternastki”.

Domyślnie wypłata ma być równa obowiązującej w danym roku emeryturze minimalnej, co w 2023 roku oznacza 1588,44 zł brutto. Kwota ta zostanie uszczuplona o składkę zdrowotną oraz podatek PIT od przekroczonej po dodaniu do świadczenia podstawowego kwoty wolnej.

Dodatkowo obowiązywać będzie próg dochodowy. W pełnej wysokości 14. emeryturę otrzymają osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia brutto nie przekracza 2900 zł. Do osób, które otrzymują wyższe świadczenie, „czternastka” trafi pomniejszona na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ani deklaracji.

RadioZET.pl/PAP