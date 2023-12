Poważny atak hakerski w Zakopanem. Wydano oświadczenie

Zakres naruszonych danych i charakter ataku hakerskiego powodują wysokie ryzyko pełnej identyfikacji osoby. W związku z tym atakiem mogą nastąpić próby uzyskania przez osoby trzecie pożyczek na wykradzione dane w instytucjach pozabankowych bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości.

Atak hakerski na infrastrukturę sieciową COS OPO w Zakopanem

"Z przykrością informujemy, że w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskim w Zakopanem doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Naruszenie polegało na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do sieci COS-OPO w Zakopanem, w wyniku czego doszło do zaszyfrowania danych na naszych serwerach oraz nieuprawnionego usunięcia części danych. Ponadto zidentyfikowaliśmy nieautoryzowany transfer danych, co mogło skutkować wyciekiem danych osobowych. Przyczyną zdarzenia był przeprowadzony na naszą infrastrukturę sieciową atak hackerski" - poinformowały w niedzielę na swojej stronie internetowej władze COS-OPO w Zakopanem.

W związku ze zdarzeniem oszuści mogą także podjąć próby zawarcia przez osoby trzecie umów cywilno-prawnych, np. najmu nieruchomości, abonamentu telefonicznego na wykradzione dane osobowe lub wyłudzić środki z ubezpieczenia - przekazano w komunikacie. Dodano, że celem zminimalizowania skutków naruszenia oraz zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości zdrożyła stosowne działania.

Naruszenie zostało zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do CERT Polska. Ośrodek przystąpił też do prac mających na celu przywrócenia pełnej dostępności usług.

Źródło: Radio ZET/COS-OPO w Zakopanem/PAP