Zmiany w KOWR. PiS poszedł na rękę rolnikom

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa doszło do rewolucji kadrowej. Ze stanowiskiem pożegnał się Jacek Malicki, pełniący do tej pory funkcję zastępcy dyrektora generalnego i został zastąpiony przez Jana Białkowskiego. Z informacji zdobytych przez Wirtualną Polskę wynika, że to gest w stronę rolników i próba odzyskania przez PiS poparcia na wsi.