Rządzący podejmują kolejne działania z propozycji zawartych w ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej z 2023 roku. Firmy telekomunikacyjne mogą uzyskać dostęp do specjalnej bazy, w której znajdują się wzorce fałszywych SMS-ów. Zazwyczaj posługują się nimi osoby stosujące smishing — kradzież osobistych danych czy numeru karty kredytowej odbywającą się za pomocą wiadomości tekstowych. Operatorzy telefonii komórkowej znajdą w systemie również oznaczenia instytucji publicznych (nadpisy), które używają SMS-ów do komunikowania obywatelom ważnych informacji.

Ważny obowiązek od 25 marca. Fałszywe SMS-y będą blokowane

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni przetwarzający wiadomości tekstowe mogą uzyskać dostęp do systemu wymiany wzorców i nadpisów, wysyłając maila na adrestelegraf@cert.pl. Dzięki temu rozwiązaniu będą mogli blokować i raportować wysyłane przez oszustów fałszywe SMS-y.

Za jakiś czas stanie się to ich obowiązkiem. Jak informują rządowe witryny, „od 25 marca 2024 r. przedsiębiorcy podłączeni do systemu będą mieli obowiązek blokować fałszywe SMS zgodnie ze wzorcem fałszywej wiadomości przekazanej przez CSIRT NASK [Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego – przyp. red.]".

Blokada SMS-ów zaporą dla przestępców. Minister mówi o walce z nadużyciami

Jak informuje portal Interia, działania wdrażane w związku z ustawą przyjętą jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu mają stworzyć zaporę dla cyberprzestępców, którzy wykorzystują wiadomości SMS do przejmowania danych i pieniędzy. Na stronie rządowej można znaleźć również wypowiedź ministra cyfryzacji — Krzysztofa Gawkowskiego: „Jestem przekonany, że dzięki uruchomieniu systemu do wymiany wzorców wiadomości oszukańczych, do którego od dzisiaj podłączać się mogą przedsiębiorcy telekomunikacyjni, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości — walka z nadużyciami telekomunikacyjnymi i ograniczanie liczby oszukańczych SMS-ów, które wszyscy codziennie otrzymujemy, wejdzie na wyższy poziom”.

Źródło: Radio ZET/gov.pl/wydarzenia.interia.pl