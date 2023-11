Zmiany w zakazie handlu w niedziele jeszcze w tym roku. Rząd przygotował projekt ustawy

Zakaz handlu w niedziele doprowadził w 2023 roku do ciekawej sytuacji: wyjątkiem spod reguły objęto Wigilię. Ustępujący rząd jeszcze przed zdaniem stanowisk postanowił zmienić ustawę i zamienić 24 grudnia na 10 grudnia – z zastrzeżeniem, że w tę wyjątkową niedzielę handlową sklepy będą mogły być czynne tylko do godz. 14:00.

10 grudnia zamiast Wigilii. Zmiana w niedzielach handlowych

„Rząd proponuje, aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, była dniem objętym zakazem handlu. Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. Jednocześnie tzw. niedziela handlowa ustanowiona zostanie 10 grudnia” - poinformowała w komunikacie po posiedzeniu rządu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Jak dodano, niedziela 24 grudnia 2023 r. „będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem". "Rozwiązanie to wynika z faktu, że w 2023 r. jedna z dwóch niedziel handlowych, które poprzedzają pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypada 24 grudnia, tj. w Wigilię” - wskazano.

Jednocześnie - jak podkreślono - ustanowiona zostanie tzw. niedziela handlowa 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację zakupów. „Przewiduje się jednak ograniczenie handlu w tym dniu do godz. 14.00 – tj. tak samo, jak miałoby to miejsce 24 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami” - podała KPRM.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Zgodnie z przepisami niedziela handlowa przypada 17 grudnia br.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 000 zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Źródło: Radio ZET/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/PAP