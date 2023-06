ZUS podał nam realną datę wypłat 800 plus. Inna niż w ustawie

800 plus ma wystartować w styczniu 2024 roku. Nie jest to jeszcze pewne: Sejm nad złożoną przez rząd ustawą ma głosować w lipcu, a swoje poprawki do przepisów zapowiedziała już opozycja. Jedna z nich dotyczyć ma zmiany terminu podwyżki, druga ma ograniczyć ją tylko do osób pracujących. W zatwierdzonym przez Radę Ministrów projekcie znalazł się zapis sugerujący, że nawet jeśli ustawa zostanie przyjęta bez zmian, to ZUS wyższe świadczenia będzie mógł zacząć wypłacać z miesięcznym poślizgiem.

800 plus jednak nie od lutego? ZUS uspokaja beneficjentów

Czy 500 plus wypełniło postawione przed nim zadania, komu się opłaciło, jak wpłynęło na polską gospodarkę, co zmieni się po podwyżce do 800 plus i czy na pewno w takim formacie, w jakim jest wypłacane, ma sens? Na te pytania w podcaście „Biznes. Między wierszami” odpowiedział prof. Jacek Tomkiewicz, ekonomista z Akademii Koźmińskiego.

Zapisane w projekcie ustawy opóźnienie w wypłacie 800 plus zostało uzasadnione koniecznością „wprowadzenia regulacji technicznych” przez ZUS. W związku z tymi deklaracjami pojawiły się obawy beneficjentów, że deklaracja o możliwym wypłacaniu 800 plus w lutym z wyrównaniem od stycznia może oznaczać, że w styczniu nie otrzymają żadnych pieniędzy. Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, w rozmowie z nami zdecydowanie stwierdził, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

- W związku ze zmianami ZUS będzie musiał dokonać niewielkich korekt w systemie, który obsługuje 500 plus. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne. Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco – obiecał Żebrowski.

Zapisy umożliwiające późniejsze wypłacenie 800 plus zostały stworzone jako zabezpieczenie w razie sytuacji, gdyby ustawa waloryzująca 500 plus została przyjęta w ostatniej chwili, na przykład w grudniu 2023 roku. Wtedy ZUS rzeczywiście potrzebowałby czasu, żeby zaimplementować niezbędne zmiany w systemach informatycznych. Prace nad ustawą jak na razie idą zgodnie z planem – Sejm zajmie się nią w lipcu – przed jej wejściem w życie będzie więc wystarczająco dużo czasu, żeby na „99,9 procent” pierwsze wypłaty 800 plus trafiły do beneficjentów w styczniu 2024. ZUS będzie miał możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian zawczasu.

- ZUS będzie przygotowany do zmian w programie Rodzina 500 plus. Przewidziane w projekcie ustawy przyjętym przez rząd podniesienie od 1 stycznia 2024 roku wysokości tego świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie nie będzie wymagało składania do ZUS nowych wniosków. Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS – zapewnił nas Paweł Żebrowski.

