Wiceszef MSZ o wakacjach: Rekomendujemy korzystanie z turystyki krajowej

- Litwa, kraje bałtyckie, sądzę, że też Czechy, Słowacja, Węgry – to będą pierwsze kierunki, w odniesieniu do których rozważamy luzowanie restrykcji – mówi o otwieraniu granic, gość Radia ZET wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Podkreśla jednocześnie, że ta decyzja to kwestia „dni a może nawet godzin”. Minister dodaje, że rozmowy na ten temat trwają w czworokącie – resort zdrowia, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i GIS. - Bardzo byśmy chcieli i dążymy do tego, żeby było to przed wakacjami – zapowiada Szynkowski vel Sęk. Dopytywany o granicę z Ukrainą, wiceszef MSZ odpowiada, że to „sprawa bardziej złożona”. - Granice z krajami UE będą otwierane w pierwszej kolejności. Po pierwsze - granica z Ukraina to granica zewnętrza UE. Po drugie - ze względu na sytuację epidemiologiczną na Ukrainie trzeba postępować jeszcze bardziej ostrożnie – komentuje gość Radia ZET.

Wiceszef MSZ uważa, że wakacje w kraju to najbezpieczniejszy sposób podróżowana

Pytany przez Beatę Lubecką o to, co z wakacyjnymi wyjazdami, Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiada: - Co do zasady rekomendujemy korzystanie z turystyki krajowej. Zdaniem wiceministra to najbezpieczniejszy sposób podróżowania w obecnej sytuacji „cały czas dalekiej od normalności w Europie”. – W Polsce jest co zobaczyć – mówi polityk PiS. - Jeżeli ktoś zdecyduje się na wyjazd poza granice Polski to wydamy odpowiednie rekomendacje, które kraje są możliwe, które względnie bezpieczniejsze, ale o krajach całkiem bezpiecznych trudno mówić – komentuje Szymon Szynkowski vel. Sęk.

Szymon Szynkowski vel Sęk o 100 proc. postojowego dla górników: Nie bardzo mają alternatywę by pracować w inny sposób. To nie jest kalkulacja polityczna

- Górnik bardzo często nie bardzo ma alternatywę, żeby świadczyć pracę w inny sposób, jest bardzo często żywicielem rodziny. Jak sądzę to stało za taką decyzją – mówi gość Radia ZET Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS, pytany o to, dlaczego górnicy dostaną 100 proc. postojowego. - Mamy głęboką nadzieję, że wypłacanie postojowego będzie musiało trwać jak najkrócej, bo wszyscy będą mogli jak najszybciej wrócić do pracy – dodaje polityk. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy rząd kupuje głosy górników i brak protestów, Szynkowski vel Sęk odpowiada: - Zdaję się, że nie, bo padają głosy krytyczne ze strony innych grup, dlaczego tutaj pełne postojowe. Zdaniem gościa Radia ZET, ze strony rządzących nie ma kalkulacji politycznej. - Trudno kalkulować politycznie mierząc się z epidemią koronawirusa. Rząd postępuje racjonalnie a nie politycznie, właśnie dając m.in. rekompensaty, które mają utrzymać miejsca pracy, żywicieli rodzin i ratować gospodarkę – komentuje polityk.

Życzenia u wyrazy wsparcia dla Donalda Trumpa? "To mój tweet a nie oficjalne stanowisko polskiego rządu"

Beata Lubecka pytała wiceszefa MSZ także o jego komentarz do wpisu Donalda Trumpa na Twitterze. - Prezydent Trump napisał „prawo i porządek” ja napisałem „prawo i sprawiedliwość” i powiedziałem, że wyrazy wsparcia płynące dla pana prezydenta i USA. Nic w tym zdrożnego, raczej naturalnego. Mamy prawo udzielać wsparcia sojusznikom zza oceanu – uważa Szynkowski vel Sęk. Dopytywany o to, czy wiceminister spraw zagranicznych powinien tak robić w trakcie kampanii w USA, gość Radia ZET odpowiada, że może to robić „w każdym momencie, w którym wsparcie jest potrzebne”. Czy życzenia i wyrazy wsparcia dla Donalda Trumpa to oficjalne stanowisko MSZ? - To nie jest stanowisko polskiego rządu. To był mój tweet, którym okazałem wsparcie naszym partnerom, sojusznikom, którzy są w trudnej sytuacji – podkreśla Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceszef MSZ: W niektórych krajach być może nie uda się zagłosować osobiście

- W niektórych krajach - czekamy na ostateczne odpowiedzi władz tych krajów - może się zdarzyć tak, że władze wskażą na brak możliwości głosowania osobistego – mówi gość Radia ZET Szymon Szynkowski vel Sęk, pytany w internetowej części programu o wybory prezydenckie i głosowanie poza granicami Polski. - W niektórych krajach istnieje wymóg tego, żeby władze pozytywnie zaopiniowały taką możliwość, żeby móc takie głosowanie przeprowadzić. Jeśli by nie było tej opinii, wówczas zostanie możliwość głosowania korespondencyjnego i nasi konsulowie są gotowi, żeby wszyscy, którzy wcześniej się zgłoszą, dostali pakiety i mogli oddać głos – dodaje wiceminister spraw zagranicznych. Gość Radia ZET zapewnia, że każdy Polak, mieszkający poza granicami kraju, będzie mógł zagłosować.

"Decyzje o odmrażaniu międzynarodowych lotów lada chwila"

Kiedy odmrożenie lotów międzynarodowych? – Te decyzje będą ogłaszane lada chwila – zapowiada wiceszef MSZ. - Na razie jest obserwowanie jak to idzie na lotach krajowych i na bazie tych refleksji będzie podejmowana w najbliższych dniach decyzja – dodaje.

Szynkowski vel Sęk: Trzaskowski zajmował się do tej pory głównie zbieraniem podpisów

Pytany o Rafała Trzaskowskiego, polityk PiS odpowiada: - Czekam jakie propozycje przedstawi w kampanii, bo do tej pory zajmował się głównie zbieraniem podpisów a dostał od legislatorów i ustawodawcy sporo czasu na to. - Poza festynami, wiecami warto też, żeby wyborcy mogli poznać propozycje programowe, które wykraczają poza jego dotychczasowe dokonania w Warszawie – awaria oczyszczalni „Czajka” i strefa palet na pl. Bankowym – komentuje Szynkowski vel Sęk. Dodaje, że innych dokonań kandydata KO nie zna.

Dopytywany o zamieszki w USA, wiceminister spraw zagranicznych odpowiada, że "pan prezydent Trump stoi przed wielkim wyzwaniem poradzenia sobie z nagłym, spontanicznym wybuchem kryzysu społecznego". - Obrazki z USA i statystyki są niepokojące. Z drugiej strony jest silnym prezydentem, który pokazał nie raz determinację i konsekwencję- komentuje. Trump chce wysyłać wojsko do tłumienia protestów? - Jeżeli są miejsca, gdzie władze lokalne nie radzą sobie z rozwojem sytuacji, to wydaje mi się naturalne, że prezydent USA podejmuje reakcję - komentuje gość Radia ZET.

