Asteroida większa od PKiN zbliża się do Ziemi. "Potencjalnie niebezpieczna"

Asteroida 2022 RM4 zbliży się do naszej planety już 1 listopada. Obiekt został odkryty 12 września 2022 roku przez teleskop Pan-STARRS 2 na Hawajach. Agencja Minor Planet Center zaklasyfikowała asteroidę jako "potencjalnie niebezpieczną". Z aktualnych wyliczeń wynika jednak, że nie stanowi ona zagrożenia dla Ziemi i minie naszą planetę w odległości 2,3 miliona kilometrów. To sześć razy dalej niż Lunad Distance, czyli odległość Księżyca od Ziemi.

Asteroida ma prawdopodobnie od 300 do 740 metrów średnicy. Oznacza to, że może być nawet trzy razy większa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, który ma 231 metrów wysokości.

Asteroida 2022 RM4 zbliża się do Ziemi. Jest większa od PKiN

Obiekt porusza się z prędkością 85 tysięcy kilometrów na godzinę i wszystko wskazuje na to, że będzie można go obserwować na niebie. Niezbędny do tego będzie jednak teleskop. Według naukowców, którzy śledzą lot asteroidy, będzie ona widoczna dokładnie 1 listopada około godz. 20:27.

Każdy obiekt, który znajduje się w odległości co najmniej 193 milionów kilometrów od Ziemi określa jako obiekt bliski Ziemi (ang. NEO - Near-Earth objects). Z kolei każdy obiekt zbliżający się od naszej planety nie dalej niż 7,5 mln km (19,5 razy więcej niż dystans do Księżyca) klasyfikuje się jako potencjalnie niebezpieczny (ang. PHO - Potentially Hazardous Objects).

Obecnie na liście obiektów określanych jako potencjalnie niebezpieczne jest ponad 2200 ciał niebieskich.

W 2022 roku w pobliżu Ziemi odnotowano przelot ponad 100 meteorytów. Rozmiar większości z nich nie przekroczył kilku metrów.

