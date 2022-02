Ogromna asteroida zbliży się do Ziemi. Może być dwa razy większa niż Pałac Kultury

Asteroida, która może mieć szerokość ponad 400 metrów, ma we wtorek minąć Ziemię. Zdaniem naukowców warto zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, bo do następnego takiego zbliżenia dojdzie za ponad 120 lat.

Zbliżenie między Ziemią a planetoidą (asteroidą) 455176, znaną również jako 1999 VF22, będzie miało miejsce we wtorek 22 lutego, o godz. 8:54 czasu polskiego. Znajdzie się ona ok. 5,4 mln km od naszej planety, co oznacza odległość 14 razy większą niż tę dzielącą Ziemię i Księżyc.

Astronomowie szacują, że jej rozmiary mieszczą się w przedziale 190 do 430 metrów. Oznacza to, że w swoim największym możliwym stadium może być około dwukrotnie większa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Architektoniczny symbol stolicy mierzy bowiem 187,68 m (wysokość do dachu) lub 237 m (wysokość całkowita).

Asteroida 455176 zbliży się we wtorek do Ziemi

Choć naukowcy zapewniają, że zderzenie 455176 z Ziemią jest niemożliwe, to ciało to jest jednak zaliczane do grupy "obiektów bliskich Ziemi" (ang. Near-Earth Objects) oraz do "potencjalnie niebezpiecznych asteroid" (ang. Potentially Hazardous Asteroids).

Do drugiej z tych kategorii zaliczane są obiekty, które mogą się zbliżyć do Ziemi na odległość mniejszą niż 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 razy więcej niż dystans do Księżyca), a ich rozmiary są wystarczające, by hipotetycznie dokonać znacznych regionalnych zniszczeń w przypadku uderzenia. Takich obiektów jest ponad 2200, ale większość z nich przynajmniej na przestrzeni najbliższych 100 lat nie stanowi dla ludzkości żadnego zagrożenia.

Fani astronomii mogą oczywiście obserwować to zjawisko za pomocą teleskopu o średnicy ponad 30 cm. Warto się przygotować, bo najbliższa okazja, by zobaczyć taką planetoidę przelatującą tak blisko Ziemi, za naszego życia już się nadarzy. Do następnego przelotu dojdzie bowiem dopiero za 128 lat - 23 lutego 2150 roku.

RadioZET.pl/tvn24.pl/skyscraperpage.com