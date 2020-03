Przełomowe odkrycie. Pozaziemskie białko znalezione wewnątrz meteorytu

Wewnątrz meteorytu Acfer 086 znalezione zostało pozaziemskie białko. To hemolizyna, która zawiera w sobie żelazo i lit. Według naukowców, może to oznaczać, że poza naszą planetą formują się "cegiełki", z których zbudowane jest życie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Białko zostało odnalezione w meteorycie Acfer 086, który spadł na Ziemię 30 lat temu w Algierii. Według naukowców, mogło ono powstać nawet 4,6 mld lat temu. Jeżeli badania się potwierdzą, będzie to pierwszy taki przypadek w historii.

Odnalezione białko to hemolityna – jest ona podobna do białek spotykanych na Ziemi. Występujący w jego przypadku stosunek deuteru do wodoru dowodzi jednak, że nie mogło ono powstać na naszej Ziemi.

- To dobry kandydat na cząsteczkę rozszczepiającą wodę - przekonuje Julie McGeoch z PLEX Corporation, Jak dodała, może ona "stanowić pierwsze źródło energii do zajścia reakcji biochemicznych na powierzchni planet takich jak Ziemia, a to może mieć zastosowanie do planet w całym wszechświecie.

Według badaczy, pojedyncze cząsteczki glicyny uformowały się na powierzchni pyłu kosmicznego, a następnie mogły one połączyć się w łańcuchy polimerowe i w konsekwencji białka.

fot. Daily Mail

Czy obecność białka w meteorycie jest zatem dowodem na narodziny życia we wszechświecie? Naukowcy są nieco sceptyczni. Jak jednak podkreślają, hemolityna mogła odegrać pewną rolę w procesie jego powstawania. Także na Ziemi.

RadioZET.pl/ tech.wp.pl/ tvnmeteo.tvn24/ space.com