Brzmi niewiarygodnie, ale naukowcy są tego niemal pewni. Obiekt o nazwie 2020 CD3 krąży wokół naszej planety od trzech lat, ale dopiero teraz udało się go dokładnie zaobserwować. Symulacje wskazują jednak, że przyciągnięty przez ziemską grawitację miniksiężyc, będzie okrążał Ziemię zaledwie do kwietnia 2020 roku, aby następnie opuścić jej okolice.

2020 CD3 to asteroida o średnicy od 1,9 do 3,5 metra. Wszystko wskazuje na to, że obiekt został wciągnięty w ziemską orbitę ok. trzy lata temu. Asteroida nie jest księżycem w klasycznym tego słowa znaczeniu, ale można ją zakwalifikować jako swoisty miniksiężyc. To tzw. tymczasowo uchwycony satelita (TCO).

Niezwykłego odkrycia dokonali Theodore Pruyne oraz Kacper Wierzchos, związany z Catalina Sky Survey w Tuscon w Arizonie. Polak poinformował o efektach swojej pracy w mediach społecznościowych.

- Integracje orbitalne wskazują, że obiekt jest tymczasowo związany z Ziemią. Nie znaleziono żadnego związku ze znanym sztucznym obiektem - informuje z kolei Centrum Małych Planet (MPC) instytutu badawczego Smithsonian Astrophysical Observatory.

Okolice Ziemi to ruchliwe miejsce, które mijane jest nieustannie przez mnóstwo asteroid. Z 2020 CD3 jest jednak inaczej. Większość podobnych asteroid nie okrąża naszej planety na tyle długo, aby można je było zakwalifikować jako miniksiężyc. Fakt, że 2020 CD3 krąży na naszej orbicie już trzy lata, czyni go obiektem szczególnym.

