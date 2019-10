Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Kilka rzeczy jest pewnych. Blob z paryskiego zoo, to nie roślina. Naukowcy nie wiedzą jednak, czy to grzyb, czy zwierzę, bo stworzenie wykazuje cechy i jednego i drugiego.

- Blob to stworzenie, które stanowi dla nas tajemnicę - przekonuje Bruno David, dyrektor paryskiego Muzeum Historii Naturalnej.

Blob ma 720 płci, nie ma mózgu, jest jednokomórkowcem, a jednocześnie potrafi się uczyć i samodzielnie odnajdywać najlepsze rozwiązania w danej sytuacji.

- Gdy umieszczamy to w labiryncie, szuka najlepszej drogi, by znaleźć pożywienie. Gdy postawimy na jego drodze jakąś przeszkodę, np. sól, której nie lubi, to ją omija, nawet, jeśli zaraz za solą jest pożywienie. Gdy postawimy dwa bloby obok siebie, to ten, który już ma jakąś wiedzę, natychmiast przekazuje ją drugiemu - wyjaśnia Bruno David.

Wiadomo także, że najczęściej występuje w wilgotnych i ciemnych lasach.

RadioZET.pl/ Reuters