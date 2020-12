Gwiazda Betlejemska pojawi się na niebie już dziś 21 grudnia 2020 roku. Ostatni raz zjawisko to było widziane w 1226 roku, czyli blisko 800 lat temu. Gwiazda Betlejemska to w rzeczywistości wynik wielkiej koniunkcji Jowisza i Saturna - dwóch największych planet Układu Słonecznego. Sprawdź, gdzie i o której godzinie podziwiać Gwiazdę Betlejemską?

Gwiazda Betlejemska 2020 pojawi się na niebie już dziś, w poniedziałek 21 grudnia - w noc zimowego przesilenia. To zjawisko niezwykle rzadkie. Ostatni raz była ona widziana blisko 800 lat temu, a dokładnie w 1226 roku. Kolejna okazja, aby zobaczyć na niebie Gwiazdę Betlejemską pojawi się dopiero w 2080 roku, a następna w 2400. Nie warto zatem przegapić tej niezwykłej okazji.

Gwiazda Betlejemska będzie doskonale widoczna na niebie i nie będzie potrzebny nam żaden specjalistyczny sprzęt. Nawet jeśli ktoś nie zdąży zaobserwować zjawiska, bądź nie dopisze pogoda, to nic straconego - planety tak szybko się od siebie nie oddalą i będą widoczne w swoim pobliżu jeszcze przez kolejne dni.

Gwiazda Betlejemska 2020. Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna. O której godzinie spojrzeć w niebo?

W rzeczywistości Gwiazda Betlejemska nie jest nawet gwiazdą, a astronomicznym zjawiskiem powstałym na skutek wielkiej koniunkcji Jowisza i Saturna, czyli dwóch największych planet Układu Słonecznego. Astronomowie nazywają to zjawisko Gwiazdą Betlejemską, bo przypada ono 21 grudnia, a więc tuż przed Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia. W ten sposób nawiązuje ono do biblijnej gwiazdy, która doprowadziła mędrców ze Wschodu do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa.

Oglądaj

Według NASA, w szczytowym momencie planety będą oddalone od siebie zaledwie o "jedną piątą księżyca w pełni". W rzeczywistości Jowisz i Saturn będą od siebie oddaleni o miliony mil. Nie mniej jednak wielka koniunkcja będzie także okazją, aby dostrzec księżyce gazowych gigantów. Astronomowie i obserwatorzy zobaczą księżyce tuż obok siebie, używając tylko teleskopu lub lornetki.

Aby dostrzec niezwykłe spotkanie, trzeba ok. godzinę po zachodzie słońca spoglądać nieco powyżej horyzontu na południowy-zachód. Dla tzw. nieuzbrojonego oka planety będą wyglądały, jak dwa jasne punkty.

Lornetka pozwoli zobaczyć dwie większe kropki, a także, może nawet cztery największe księżyce Jowisza i największy księżyc Saturna - Tytan. W niedużym teleskopie obie planety znajdą się jednocześnie w polu widzenia. To wyjątkowe rzadkie wydarzenie. Jednocześnie dostrzec będzie można pasy chmur na Jowiszu i pierścienie Saturna.

Wielką koniunkcję Jowisza i Saturna będzie można obejrzeć podczas transmisji na żywo.

Oglądaj

Następna okazja, aby zobaczyć na niebie Gwiazdę Betlejemską przypadnie w 2080 roku, a kolejna dopiero w 2400 roku.

RadioZET.pl/ NASA/ National Geographic/ PAP/