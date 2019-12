Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pierwsza seria satelitów Elona Muska została wystrzelona na orbitę w maju 2019 roku. Przez pewien czas były one bardzo dobrze widoczne, tworząc formację składającą się z kilkudziesięciu jasnych punktów.

Kolejna partia 60 satelitów Starlink została wystrzelona w listopadzie. Satelity przelatywały jednak nad Polską zbyt wcześnie, aby można było zobaczyć je na tle ciemnego nieba.

Kilkanaście dni później potwierdzono jednak, że wszystkie satelity trzymają się blisko siebie i można je zaobserwować na porannym niebie, tuż przed wschodem Słońca. Nie było to jednak łatwe. Dzisiejszy przelot będzie już widoczny dla wszystkich.

Kosmiczny pociąg nad Polską. Kiedy i o której godzinie można zobaczyć przelot?

Satelity mają dużą jasność wynoszącą ok. 0-1 mag. Są bardzo dobrze widoczne z terenów podmiejskich, ale z powodzeniem można je dostrzec i w ciemnych punktach większych miast.

Kolejny przelot satelitów Starlink będzie widoczny już dziś (poniedziałek 30 grudnia 2019) ok. godz. 16.25. Całość potrwa ok. 13 minut. Aby niczego nie przegapić, najlepiej przygotować się do obserwacji nawet kilka minut wcześniej, tj. kwadrans po godz. 16.

Pierwszy satelita z "pociągu" SpaceX pojawi się nisko nad horyzontem ok. 16:23:30. Ostatni "wagon" zniknie ok. 16:37.

Co ważne, kosmiczny pociąg będzie na tyle dobrze widoczny, że z łatwością uda się go sfotografować. Dlatego polecamy wyposażyć się w aparaty fotograficzne.

Satelity Starlink. Wielkie plany SpaceX Elona Muska

Obecnie na orbicie znajduje się 100 satelitów Starlink. Pierwszą partię wystrzelono w maju 2019 roku, kolejną w listopadzie. Docelowo ma ich być... 40 000.

W 2020 roku SpaceX planuje kolejne 24 misje. Ich celem jest stworzenie konstelacji na niskiej orbicie (LEO), która w pełnej konfiguracji zapewnić ma dostęp do internetu w każdym miejscu na Ziemi.

RadioZET.pl/ SpaceX.com.pl/ Facebook:Z głową w gwiazdach