Łazik Perseverance wylądował na Marsie. NASA opublikowało wideo z momentu jego lądowania. - To pierwszy raz, kiedy udało nam się uchwycić takie wydarzenie - mówił Michael Watkins, dyrektor Laboratorium Napędów Odrzutowych, w którym zbudowano łazik.

NASA opublikowała w poniedziałek pierwszy film wideo, ukazujący lądowanie na Marsie łazika planetarnego Perseverance, który osiadł na powierzchni Czerwonej Planety cztery dni temu. Na Ziemię dotarły także pierwsze nagrania dźwiękowe z Marsa.

Nieco ponad trzyminutowy film ukazuje obrazy z kilku kamer, umieszczonych w różnych miejscach modułu przelotowego, po jego wejściu w atmosferę Marsa. Jedna pokazuje rozkładanie się spadochronu hamującego kapsułę z łazikiem, druga, znajdująca się pod Perseverancem, ukazuje zbliżającą się marsjańską powierzchnię, a dwa inne ujęcia pokazują łazika, zawieszonego na linach pod specjalną platformą lądującą i stopniowo osadzanego na ziemi.

Łazik Perseverance na Marsie. NASA publikuje wideo z lądowania

To pierwszy raz, kiedy udało nam się uchwycić takie wydarzenie jak lądowanie na Marsie - powiedział na konferencji prasowej Michael Watkins, dyrektor Laboratorium Napędów Odrzutowych, w którym zbudowano łazik. - To naprawdę fantastyczne - dodał, nie ukrywając emocji.

Oglądaj

Te zdjęcia i filmy są tym, o czym marzyliśmy od lat - podkreślił Allen Chen, który był odpowiedzialny w NASA za proces lądowania - Posłużą one naszym zespołom do badań i lepszego zrozumienia, co dzieje się podczas takiego lądowania - dodawał.

Podczas wejścia w atmosferę Marsa, przy prędkości 20 tys. km/godz., łazik był chroniony osłoną termiczną. Na filmie widać także moment oddzielenia się osłony od kapsuły, transportującej Perseverance'a. Na Ziemię przesłany został także pierwszy plik audio z odgłosami z lądowania. Dźwięk został nagrany dzięki dwóm mikrofonom, umieszczonym na łaziku, co jest zupełną nowością w dotychczasowych misjach na Marsa. W klipie słychać metaliczne dźwięki wydawane przez łazika, ale też wyraźnie słyszalny jest marsjański wiatr. - Tak, właśnie usłyszeliście podmuch wiatru na powierzchni Marsa, przechwycony przez mikrofon i wysłany na Ziemię - oświadczył Dave Gruel, odpowiedzialny w NASA za sprzęt kosmiczny. Dodał, że są to "pierwsze dźwięki zarejestrowane na powierzchni Marsa".

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP