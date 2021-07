Kapsuła New Shepard firmy Blue Origin wzbiła się w powietrze, przekroczyła linię Karmana i w końcu wylądowała bezpiecznie na Ziemi. Rakieta zabrała w 11-minutową podróż do kosmosu Jeffa Bezosa, jego brata oraz Wally Funk i Olivera Daemena. Tym samym pobito kilka rekordów, bo dwoje ostatnich astronautów to najstarsza i najmłodsza osoba w przestrzeni kosmicznej. Tak, 20 lipca 2021 roku, upamiętniono 52. rocznicę lądowania Apollo na Księżycu.