Misie koala wyginą do 2050 roku. Tysiące zwierząt zginęło w pożarach

Koale mogą wyginąć do 2050 roku - alarmuje WWF-Australia. Obecnie szacuje się, że w wyniku pożarów australijskiego buszu nawet 60 tys. koali zdechło, zostało rannych lub zostało zmuszonych do ucieczki. – To druzgocąca liczba jak na gatunek, którzy już zmierza ku wymarciu - mówi Demot O’Gorman z WWF-Australia.