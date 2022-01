Rakieta należącej do Elona Muska firmy SpaceX, która od kilku lat porusza się po chaotycznej orbicie między Ziemią a Księżycem, ma uderzyć w powierzchnię naszego satelity. Zderzenie z Księżycem przewiduje się na 4 marca. Będzie to pierwsza sytuacja, w której spadnie na niego "kosmiczny odpad".

SpaceX, amerykańska firma przemysłu kosmicznego Elona Muska, wypuściła bezzałogową rakietę Falcon 9 siedem lat temu. Wyniosła ona na orbitę okołoziemską sondę Deep Space Climate Observatory, mającą sprawdzać prognozę pogody w kosmosie.

Na Ziemię wróciła po latach jedna część Falcon 9. Druga, z uwagi na braki w paliwie umożliwiające wejście w naszą atmosferę, pozostała w kosmosie, nie mogąc jednocześnie wyrwać się z układu między Ziemią a Księżycem. Resztki rakiety stały się kosmicznym odpadem, poruszającym się po chaotycznej orbicie.

Resztki rakiety SpaceX uderzą w Księżyc. Ekspert wskazał termin

Bill Gray, ekspert piszący oprogramowania do śledzenia obiektów w kosmosie, jest przekonany, że pozostałości rakiety są teraz na kursie kolizyjnym z Księżycem. Wskazał, że do zderzenia może dojść 4 marca. – To pierwszy niecelowy przypadek, o którym wiem – powiedział Gray, cytowany przez "Guardiana".

Kolizja, pierwsza taka w historii, będzie szansą dla naukowców, którym najbardziej zależy na zrozumieniu obecności lodu na biegunach Księżyca. Szacuje się, że rakieta uderzy w Księżyc z prędkością 2,5 kilometra/sekundę. Uderzenie rakiety nie będzie jednak widoczne z Ziemi – dojdzie do niego po „ciemnej” stronie Księżyca. Dokładne miejsce nie jest możliwe do ustalenia.

