W Internecie zostaną opublikowane wszystkie najnowsze raporty na temat UFO, opracowane przez jednostkę działającą przy Królewskich Siłach Powietrznych (RAF). Dostęp do nich zyska dosłownie każdy.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jednostka, o której mowa, została zlikwidowana w 2009 roku, gdy uznano, że żaden z opracowywanych przez 50 lat raportów, nie zawiera jednoznacznych dowodów na istnienie „kosmicznego zagrożenia.”

Do tej pory, wszystkie raporty na temat UFO trafiały do Brytyjskich Archiwów Narodowych. Jak jednak poinformowano, jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku wszelkie dokumenty zostaną odtajnione i opublikowane w Internecie. Dostęp do nich będzie miał każdy.

Raporty zawierają przede wszystkim informacje o zgłoszeniach otrzymywanych od mieszkańców, którzy twierdzili, że byli świadkami wizyt UFO. Raporty te nie zawierają jednak oficjalnych stanowisk ministerstwa obrony i potwierdzeń o wiarygodności doniesień.

fot. The Sun

Nick Pope, który na zlecenie brytyjskiego ministerstwa obrony badał informacje na temat UFO, przekonuje, że nie znalazł definitywnego dowodu na wizytę istot pozaziemskich, ale niektóre z materiałów można zakwalifikować jako „dziwne i niewyjaśnione.

RadioZET.pl/ The Sun