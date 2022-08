W Ziemię uderzył międzygwiezdny obiekt. Wiadomo, gdzie może się znajdować

Naukowcy są bardzo blisko sensacyjnego odkrycia. Wszystko wskazuje na to, że skała nazwana CNEOS 08.01.2014, która w 2014 roku wpadła do oceanu w pobliżu Papui-Nowej Gwinei, to obiekt pochodzący spoza Układu Słonecznego. Możliwe, że wkrótce rozpoczną się poszukiwania międzygwiezdnego przybysza.