Pełnia wilczego Księżyca będzie pierwszą w 2021 roku. Będziemy ją mogli podziwiać w czwartek 28 stycznia. Nazwa "Wilczy Księżyc" pochodzi z legend rdzennych Amerykanów. Z początkiem każdego roku, kiedy panowały niskie temperatury, wilki podchodziły bliżej ludzkich osad w poszukiwaniu pożywienia, a ich wycie było wyjątkowo dobrze słyszalne.

Zjawisko będzie dobrze widzialne gołym okiem. Niestety, w tym roku obserwacje może nieco popsuć nam pogoda i zachmurzenie. Synoptycy przewidują jednak silny wiatr, który może pomóc przegonić chmury i umożliwić nam podziwianie pierwszej pełni w 2021 roku.

Kulminacyjny moment wędrówki Księżyca w kierunku przeciwnym do Słońca rozpocznie się około godziny 20:16 w czwartek 28 stycznia. To właśnie wtedy pełnia Księżyca będzie najlepiej widoczna. Obserwacje warto rozpocząć już jednak od godz. 20:00. Jeżeli pozwolą na to warunki, pełnia będzie świetną okazją do zrobienia niesamowitych zdjęć.

Choć pełnia będzie doskonale widoczna gołym okiem, do obserwacji warto też wykorzystać lornetkę lub teleskop. Dzięki temu można dostrzec np. Morze Spokoju lub jasny Krater Kopernika – podaje NASA.

Obserwacje najlepiej udają się poza miastem, z dala od miejskiego oświetlenia. Kolejna okazja do zaobserwowania pełni nastąpi za niecały miesiąc, a dokładnie 27 lutego 2021 roku. Wówczas na niebie pojawi się Śnieżny Księżyc.

RadioZET.pl/ Live Science/ NASA