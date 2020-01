Nadaktywność seksualna 100-letniego żółwia Diego przyczyniła się do ocalenia całego gatunku przed wyginięciem. Po 50-letniej misji rozmnażania, może on teraz odejść na zasłużoną emeryturę i funkcjonować na wolności.

Żółw Diego trafił do Narodowego Parku na Galapagos w latach 60., kiedy żyły tam zaledwie dwa samce i 12 samic. Dzięki seksualnej nadaktywności Diego, sytuacja ta szybko zaczęła się poprawiać.

Obecne szacunki wskazują, że populacja żółwi Chelonoidis hoodensis na Santa Cruz na Wyspach Galapagos wzrosła do ponad 2000 osobników. Według pracowników Parku Narodowego, ok. 40 proc. tej populacji to dzieci Diego.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że istnieje szansa przywrócenia populacji żółwia do ich naturalnego stanu – mówi Jorge Carrion, dyrektor parku.

W sumie 15 żółwi wzięło udział w programie hodowlanym mającym na celu zwiększenie populacji wyspy, ale żaden z nich nie odegrał tak dużej roli jak Diego.

Żółw „playboy” może teraz przejść na zasłużoną emeryturę. Pracownicy parku przekonują, że zarówno on, jak i część jego potomstwa wróci teraz na jego rodzinną wyspę Espanolę, gdzie będą już żyć na wolności.

