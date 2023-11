Alert zorzowy znowu w Polsce. 7 listopada szansa na kolejne rozbłyski na niebie

Zorza polarna była doskonale widoczna w Polsce w niedzielę 5 listopada. W godzinach wieczornych w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo pięknych zdjęć ukazujących to rzadkie w tej części Europy zjawisko. Niezwykłe rozbłyski mogli podziwiać mieszkańcy północnej i południowej części Polski.

Alert zorzowy został ogłoszony także w poniedziałek 6 listopada, ale to nie koniec. Wszystko wskazuje na to, że zorza będzie widoczna w wielu miejscach w Polsce ponownie - we wtorek 7 listopada, a także w kolejnych dniach. Oznacza to, że w godzinach wieczornych i w nocy ponownie będzie okazja, aby zaobserwować wyjątkowe rozbłyski na niebie.

Alert zorzowy. Zorza polarna we wtorek 7 listopada. O której i gdzie oglądać?

Zorza polarna jest bardzo rzadkim zjawiskiem w Polsce. Występuje ona, gdy na Słońcu dochodzi do burz geomagnetycznych. Wielobarwne światła najlepiej są widoczne na wysokich szerokościach geograficznych - zwłaszcza w okolicach kół podbiegunowych.

Zbliżający się szczyt aktywności słonecznej spowodował jednak, że w ostatnim czasie zorza polarna jest coraz częściej widoczna także w krajach położonych na średnich lub nawet niskich szerokościach geograficznych, m.in. w Polsce.

Niestety, trudno jest przewidzieć pojawienie się zorzy polarnej z dużym wyprzedzeniem. Czynnikiem, który umożliwia prognozowanie jest siła burzy słonecznej. "Po silnej burzy magnetycznej kategorii G3 z 05.11 przypominam, że trwa oczekiwanie na napływ strumienia z dziury koronalnej, która w ostatnich dniach była ukierunkowana wprost na Ziemię" - pisze "Polski AstroBloger".

Podobnie jak w niedzielę, zorza polarna nie będzie widoczna w całej Polsce, ale w niektórych regionach. Wówczas szczęście mieli mieszkańcy północnej i południowej Polski. Obserwacji sprzyjać będzie oczywiście dobra pogoda i bezchmurne niebo. Miłośnicy kosmicznych obserwacji i fotografii powinni pamiętać, że najlepsze warunki panują zawsze na terenach oddalonych od zanieczyszczeń światłem.

Źródło: Radio ZET