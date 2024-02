Na przestrzeni lat dłonie i palce interesowały przede wszystkim osoby zainteresowane chiromancją i ezoteryką. W przypadku pozostałych — sprowadzały się raczej do umiejętności praktycznych, czyli oceny zdatności do pracy.

Okazuje się jednak, że w naszych górnych kończynach może kryć się coś więcej. Wskaźnik 2D:4D - stosunek długości palca wskazującego do palca serdecznego — powszechnie uznaje się za biomarker równowagi między prenatalnymi estrogenami a prenatalnym testosteronem we wczesnym okresie płodowym. Niektórzy naukowcy twierdzą jednak, że ta cecha jest bardziej znacząca, niż nam się wydaje.

Co oznacza długość palców? Wskaźnik 2D:4D

Wskaźnik 2D:4D ma być powiązany przede wszystkim z poziomem hormonów matki dziecka. Dr Ben Serpell z University of New England, zajmujący się badaniami sportowymi, powiedział w rozmowie z Daily Mail: - Uważa się, że stosunek 2D:4D klaruje się już pod koniec pierwszego trymestru i że ma na niego wpływ prenatalna ekspozycja na testosteron. Biorąc pod uwagę, że testosteron to hormon androgenny, oznacza to, że nadaje cechy, które wielu uznałoby za bardziej „męskie”; kobiety mają zazwyczaj wyższy stosunek 2D:4D od mężczyzn [sytuacja, w której palec wskazujący jest dłuższy od serdecznego, to wysoki wskaźnik – przyp. red.]. Naukowiec nie sprecyzował jednak w rozmowie z serwisem, jakie „męskie” i „damskie” cechy ma na myśli.

Długość palców zwiastuje sukces zawodowy? Intrygująca teoria

Z czasem wykształciła się teoria, że 2D:4D może mieć związek z innymi rzeczami, takimi jak umiejętności czy potencjalny sukces zawodowy. Warto podkreślić jednak, że to założenie pozostaje obiektem dyskusji naukowców i nie wszyscy uczeni są co do niego przekonani.

Dr Serpell twierdzi, że według prowadzonych przez niego badań niski wskaźnik [sytuacja, w której palec serdeczny jest znacznie dłuższy od wskazującego – przyp. red.] można zidentyfikować jako szansę na potencjalny sukces u trzech grup zawodowych: chirurgów, graczy w rugby i dziennikarzy politycznych. Reaktywność poziomu testosteronu ma w tym przypadku dotyczyć zdolności do otrzymywania i sprawnego przetwarzania informacji.

Zobacz także: Dziwne zjawisko w polskich lasach. Czym są tajemnicze "infekcyjne przewody"?

Podatność na ból wynika z długości palców? Ustalenia naukowe

Niższy współczynnik 2D:4D pojawia się również wynikach opublikowanych przez międzynarodowy zespół badawczy w „BMC Sports Science, Medicine, and Rehabilitation” w 2021 roku [„Influence of 2D:4D ratio on fitness parameters and accumulated training load in elite youth soccer players” – przyp. red.]. Naukowcy postanowili przebadać 24 sportowców poniżej 17. roku życia. Rezultat był zaskakujący – im dłuższy od palca wskazującego był palec serdeczny, tym lepsze wyniki siłowe i sprawnościowe osiągali atleci.

Obiektem zainteresowania naukowców stał się również odwrotny, czyli wysoki wskaźnik 2D:4D [sytuacja, w której palec wskazujący jest dłuższy od serdecznego, to wysoki wskaźnik – przyp. red.]. Szczególnie rzucającą się w oczy cechą jest w tym przypadku większa podatność na ból. Daily Mail powołuje się na ustalenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nie precyzuje jednak, o jakie badania chodzi), które miały wykazać, że po operacji nosa u 100 kobiet i mężczyzn wyższy wskaźnik wiązał się z podobnie wyższym bólem pooperacyjnym u kobiet.

Źródło: Radio ZET/dailymail.co.uk/bmcsportsscimedrehabil.biomedcentral.com/