Naukowcy odkryli cząsteczki wody koło planety GJ 9827. „Przełomowe odkrycie”

Planeta, wokół której znaleziono cząsteczki wody, nazywa się GJ 9827, ma średnicę dwukrotnie większą od Ziemi i jest od nas oddalona o 97 lat świetlnych. Czy może istnieć na niej życie?

Woda na innej planecie

Złe wieści są takie, że GJ 9827 jest bardzo gorąca – panuje na niej temperatura ponad 400 stopni Celsjusza – więc życie na niej nie istnieje. Dobra wiadomość: odkrycie przyczyni się do zintensyfikowania poszukiwań życia pozaziemskiego.

GJ 9827 to najmniejsza z dotychczas odkrytych egzoplanet, czyli planet krążących wokół innej gwiazdy niż Słońce. „Do tej pory nie byliśmy w stanie bezpośrednio wykryć atmosfery tak małej planety. Teraz powoli wchodzimy w ten etap” – zauważył współautor badania prof. Björn Benneke z Instytutu Badań Egzoplanet Trottiera na Uniwersytecie w Montrealu.

„Woda na tak małej planecie to przełomowe odkrycie” – podkreśliła w oświadczeniu Laura Kreidberg, dyrektor zarządzająca wydziału fizyki atmosfery egzoplanet w Instytucie Astronomii Maxa Plancka w Heidelbergu w Niemczech. „Zbliża nas to bardziej niż kiedykolwiek do scharakteryzowania innych światów” – dodała ekspertka. Artykuł na ten temat ukazał się w „The Astrophysical Journal Letters”.

Egzoplaneta krążąca wokół czerwonego karła w konstelacji Ryb została odkryta w 2017 przez należącą do NASA Misję Keplera. GJ 9827 okrąża swoją gwiazdę macierzystą co 6,2 dnia.

