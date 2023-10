"Diabelska kometa" zmierza w kierunku Ziemi. Jest 3 razy większa niż Mount Everest

Kometa kriowulkaniczna 12P/Pons-Brooks, która została pierwszy raz odkryta w XIX stuleciu, znów przykuła uwagę naukowców. W ciągu ostatnich 4 miesięcy doszło do niej do dwóch erupcji wulkanicznych. Podczas ostatniego 5 października doszło do zmian w wyglądzie komy obiektu. Koma to pyłowo-gazowa atmosfera o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania.

Po drugiej erupcji, podczas której jądro komety wyrzuca mieszankę lodu, pyłów i gazów (w przeciwieństwie do wulkanów na Ziemi), naukowcy zaobserwowali zmianę wyglądu komy obiektu 12P/Pons-Brooks. Pojawiły się na nim charakterystyczne "rogi" - napisał serwis Space.com.

"Diabelska kometa" zmierza w stronę Ziemi. Ma być widoczna gołym okiem

Eksperci mają również wyjaśnienie, skąd w obserwacji komety wzięły się rogi. "Jądro komety nie jest jednorodne i najprawdopodobniej wypływający z jego wnętrza gaz blokowany jest częściowo przez jakieś wcięcie w jądrze. To wcięcie właśnie miałoby rozdzielać strumień gazu na dwa ogony, czy też rogi" - poinformował serwis Focus.pl.

Okres orbitalny komety 12P/Pons-Brooks wynosi 71 lat i obecnie zmierza w stronę Ziemi oraz Słońca. Według obliczeń naukowców najbliżej naszej planety będzie 21 kwietnia 2024 roku. Amatorzy astronomii powinni zapisać tę datę w swoim kalendarzu, bo "rogata" kometa może być widoczna nawet gołym okiem. Obiekt nie zbliży się do Ziemi na odległość mniejszą niż 231 milionów kilometrów.

"Następnie kometa oddali się na rubieże Układu Słonecznego, skąd ponownie powróci dopiero w 2095 r." - wyjaśnił serwis National-Geographic.pl. Kometa ma średnicę 30,6 kilometra, co odpowiada wielkości małego miasta i jest 3-krotnie większa od najwyższego szczytu Ziemi, Mount Everest.