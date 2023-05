Półcieniowe zaćmienie Księżyca. Zła wiadomość dla Polaków

Półcieniowe zaćmienie Księżyca występuje wtedy, gdy przemieszcza się on w półcieniu Ziemi. Jak wyjaśnia portal Space.com, takie zaćmienie nie jest całkowite. "Obserwatorzy nieba powinni zobaczyć ciemnoszary lub brązowawy cień na części tarczy Księżyca, pokrywający do 94,6 proc. satelity Ziemi w fazie maksymalnej zaćmienia" - czytamy. To niezwykłe zjawisko będziemy mogli częściowo zaobserwować także w Polsce.

Zaćmienie Księżyca. O której godzinie?

Zaćmienie rozpocznie się o godz. 17:14 naszego czasu. Maksimum półcieniowego zaćmienia Księżyca nastąpi o godz. 19:22. Popularyzator astronomii i dziennikarz Karol Wójcicki wyjaśnił na swoim profilu “Z głową w gwiazdach” na Facebooku, że w Polsce “będzie to się działo wciąż pod horyzontem”, a więc nie będziemy mogli tego zobaczyć.

- U mnie, pod Warszawą, Księżyc wzejdzie dopiero o godzinie 20:10, czyli 40 minut po fazie maksymalnej półcieniowego zaćmienia Księżyca. Zaćmienia półcieniowe w ogóle nie są bardzo spektakularne […]. To nie jest takie zniknięcie całkowite, jak mamy podczas fazy częściowej zaćmienia Księżyca, gdy ta część Księżyca skrywa się w głównym stożku cienia naszej planety, natomiast w fazie półcieniowej to pociemnienie jest wyraźne po jednej stronie, ale nie jest to całkowite zniknięcie i ten charakterystyczny kolor, który pojawia się na tarczy księżyca, nam towarzyszyć nie będzie - mówił.

Półcieniowe zaćmienie Księżyca. Co uda się zobaczyć w Polsce?

Nawet w Polsce uda nam się jednak zaobserwować częściowe zaćmienie. - Zaćmienie skończy się około półtorej godziny po (fazie maksymalnej – red.) mniej więcej o godzinie 21.31. Będziemy mieli na pewno to pociemnienie po wschodzie księżyca jeszcze widoczne. I to jest szansa dla was, żebyście zapolowali na moment wschodu Księżyca w waszej okolicy, aby zobaczyć, że on będzie rzeczywiście z jednej strony rzeczywiście ciemniejszy. To będzie wymagało dosyć dużo kombinowania, bo podczas wschodu Księżyca w dniu pełni wschodzi on jeszcze na jasnym niebie w momencie zachodu Słońca - wyjaśnił Karol Wójcicki.

Gdzie szukać na niebie Księżyca w piątek wieczorem? Należy wpatrywać się w niebo w kierunku południowo-wschodnim. - A jeśli nie uda się wam go wtedy złapać, to pół godziny po jego wschodzie, około godz. 20.30, na godzinę przed końcem fazy półcieniowej, gdzieś nad domami i drzewami powinniście go zobaczyć - radził autor twórca fanpage „Z głową w gwiazdach”.

Zaćmienie Księżyca transmisja. NA ŻYWO

Możliwe jest też obserwowanie Księżyca za pośrednictwem tzw. wirtualnego teleskopu. Transmisję na żywo można znaleźć pod tym linkiem: Półcieniowe zaćmienie Księżyca - wideo NA ŻYWO.

