Nawałnice, burze z gradem i powódź w Warszawie. O niebezpiecznych zjawiskach pogodowych ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Uwaga! Dziś wieczorem (22.06) i w nocy ulewny deszcz i burze z gradem. Przygotuj się na podtopienia. Stosuj się do poleceń służb

- brzmi komunikat RCB.

IMGW wydał w poniedziałek po południu ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla kilku powiatów województwa mazowieckiego: lipskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego oraz dla Warszawy.

Jak wyjaśnia IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 70 mm, a lokalnie nawet do 80 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami może padać grad. Alert obowiązuje do godz. 3 w nocy we wtorek.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Zalane ulice w Warszawie i okolicach

Burze, które pojawiły się nad Warszawą w poniedziałek po południu skutkowały licznymi utrudnieniami na warszawskich drogach. Na największych ulicach woda uszkodziła sygnalizacje świetlne.

Jak przekazał rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich Mikołaj Pieńkos, problem dotyczy wielu warszawskich ulic, ale największe utrudnienia dotyczą skrzyżowań: Doliny Służewieckiej z Aleją Wilanowską, Świętokrzyskiej z Marszałkowską, Broniewskiego z Reymonta, Alei Niepodległości z Woronicza oraz Ronda ONZ.

W tych miejscach sygnalizacja świetlna została uszkodzona. Na miejsce wyruszyły ekipy naprawcze, nie jest to skomplikowane, ale osuszenie kabli trochę zajmuje

- wyjaśnił.

fot. Piotr Molecki/East News. Na zdjęciach widać zalaną Wisłostradę

Zalany jest również pas S8 w Warszawie, TVN Warszawa natomiast donosi o zalanych piwnicach w niektórych stołecznych blokach mieszkalnych. Kolejne dni mogą spowodować znacznie większe szkody - prognozowany jest bowiem wyjątkowo burzowy i deszczowy tydzień.

fot. Czytelniczka RadioZET.pl

Sytuacja wygląda źle nie tylko w Warszawie. Z podtopieniami i zalanymi drogami mierzą się również mieszkańcy podwarszawskiego Józefosławia. Zdjęcia oraz film z tej okolicy otrzymaliśmy na skrzynkę RadioZET.pl.

Alarmy powodziowe w Małopolsce

Zagrożenie wielkimi ulewami dotyczy również województwa małopolskiego. Przez Małopolskę przechodzi kolejny front atmosferyczny z komórkami burzowymi. W kulminacji prognozowany jest lokalny opad do 50 mm na metr kwadratowy. Poziom wody w rzekach wzrasta w związku z opadami i spływem wód powierzchniowych – podało w poniedziałek wieczorem biuro prasowe wojewody małopolskiego.

Od godziny 7.30 strażacy interweniowali w regionie 135 razy.

Alarmy przeciwpowodziowe nadal obowiązują w powiatach: limanowskim, bocheńskim, myślenickim i gm. Raciechowice. Jak poinformowały służby wojewody, w poniedziałek alarmy wprowadziły gminy: Jodłownik, Mszana Dolna, Kamienica oraz Dobra, a także powiat oświęcimski, miasto i gmina Oświęcim. W gminie Łapsze Niżne obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

fot. MAREK LASYK/REPORTER. Podtopienia i powódź w Małopolsce

Stany alarmowe przekraczają: Wisła w Jawiszowicach, Raba w Proszówkach, Białka w Łysej Polanie i Trybszu.

RadioZET.pl/IMGW/RCB/PAP