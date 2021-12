Kilkaset interwencji podjęli strażacy w kilku województwach w północnej części Polski. Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne i przerwy w dostawach prądu to efekt wichury, która przeszła w nocy ze środy na czwartek. Synoptycy zapowiadają jednak, że do końca czwartku silny wiatr przejdzie nad 7 regionami, w odniesieniu do których wydano już ostrzeżenia. W części województwa pomorskiego obowiązują alerty II stopnia.