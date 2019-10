Pochmurny, deszczowy wtorek, z miejscowym silnym wiatrem. Wtorek, 8 października, zapowiada się na zachodzie jako kolejny dzień jesiennej szarugi. Na wschodzie będzie słonecznie, ale za to chłodniej. Do weekendowego powrotu lata musimy jeszcze poczekać.

Pogoda na wtorek nie zachęci do aktywności na zewnątrz. Poranne przymrozki, śliskie drogi, w końcu deszcz na zachodzie kraju, aż po Mazowsze. Termometry pokażą dziś do 13 stopni Celsjusza (woj. zachodniopomorskie).

Zachód z frontem deszczu będzie dziś tym cieplejszym rejonem kraju. Na wschodzie, od Podlasia do Podkarpacia, ma obyć się bez opadów. Będzie jednak chłodniej, od 8 st. C na północy do 11 stopni C. na południu. W centrum spodziewamy się temperatury rzędu 10 stopni C.

W strefie deszczowej spadnie nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Wiatr będzie umiarkowany, ale okresowo może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

RadioZET.pl/TVN Meteo