Dzienny rekord zimna dla 8 października został pobity we wtorek na Węgrzech. Temperatura spadła poniżej minus 6 stopni Celsjusza – poinformował Krajowy Urząd Meteorologiczny na Facebooku.

Najzimniej było w mieście Nyirlugos na wschodzie kraju, przy granicy z Rumunią. Temperatura spadła tam do minus 6,2 stopni C. Tym samym pobity został dotychczasowy dzienny rekord zimna z 2002 r. wynoszący minus 3,6 stopni C, zanotowany w mieście Zabar przy granicy ze Słowacją.

Urząd podkreślił, że noc z poniedziałku na wtorek była jak dotąd najchłodniejsza tej jesieni. W znacznej części kraju wystąpiły przymrozki.

Zmiana pogody. Koniec arktycznego powietrza

Październik w pogodzie rozpoczął się od drastycznego spadku temperatur. Również w Polsce odnotowaliśmy pierwsze opady deszczu ze śniegiem, śniegu oraz przymrozki. W niedzielę w Tatrach spadło ponad 30 cm śniegu.

Najnowsze prognozy przewidują w następnych dniach zmianę pogody na cieplejszą. Poranne przymrozki mają być w tym czasie rzadkością. W niedzielę w Polsce termometry w prawie w całym kraju pokażą 20 stopni, a na południowym zachodzie nawet 25 stopni Celsjusza.

