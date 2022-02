Pogoda. Ekstremalne wichury obejmą całą Polskę. Są alerty drugiego i trzeciego stopnia

Pogoda w ciągu najbliższych dni zapowiada się wyjątkowo niebezpiecznie. Synoptycy IMGW w długoterminowej prognozie ostrzegali przez ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Niż znad Danii sprowadzi do Polski wichury, burze i opady deszczu ze śniegiem.

Pogoda. Nadchodzą wichury

Czwartek będzie pierwszym bardzo wietrznym dniem. Wiatr w porywach osiągać będzie do 90 km/h, a nad morzem nawet do 100 km/h. W piątek wiatr jedynie nieznacznie osłabnie. Porywy wiatru w północnej połowie kraju i na zachodzie mogą dochodzić do 85 km/h, a nad morzem nadal do 100 km/h.

W sobotę pogoda może być ekstremalnie niebezpieczna. Prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 110 km/h praktycznie w całym kraju. Pogoda zacznie się uspokajać w niedzielę 20 lutego. Wiatr jeszcze okresami będzie porywisty, ale porywy nie powinny przekraczać 60 km/h.

Wichury obejmą cały kraj. Prognoza zagrożeń IMGW

Na środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Alerty pierwszego stopnia możliwe są na całym obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz w zachodniej części województwa mazowieckiego.

W czwartek ostrzeżenia meteorologiczne obejmą już całą Polskę. Pomarańczowe alerty mają zostać wydane dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Na pozostałym obszarze kraju mogą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W piątek w rejonie strefy brzegowej w województwie zachodniopomorskim możliwe są czerwone alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Prędkość wiatru może przekraczać 115 km/h. Ostrzeżenia drugiego stopnia mogą zostać wydane dla reszty województwa zachodniopomorskiego oraz całych województw lubuskiego i wielkopolskiego. W pozostałej części Polski zapowiadane są alerty pierwszego stopnia.

