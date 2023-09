Ekstremalna pogoda w Polsce. Meteorolodzy: czegoś takiego jeszcze nie było

Pogoda we wrześniu serwuje nam typowo letnie temperatury i dużą ilość słońca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że trwający miesiąc prawdopodobnie zostanie najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów w Polsce. "Globalnie jeszcze nigdy anomalia średniej temperatury powietrza w odniesieniu do normy klimatologicznej nie była tak duża jak we wrześniu 2023" – czytamy.

Zmiany klimatu. To jest najcieplejszy wrzesień w historii

"Dodatnią anomalią" meteorolodzy nazywają wyjątkowo wysokie, jak na drugą połowę września, temperatury. IMGW, by wyliczyć wartość anomalii, porównał temperatury do średniej z ostatnich lat.

"Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny wrzesień można uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą aż +3,6 stopnia" – tak meteorolodzy podsumowali dwie trzecie miesiąca.

Z wyliczeń IMGW wynika, że najniższe anomalie występują przede wszystkim na południowym wschodzie (z wartością +2,6 st. w Nowym Sączu). W pozostałej części kraju anomalie powoli zbliżają się do 4 st. Jak ustalili badacze pogody, najwyższą wartość anomalii notuje się w jednym z najchłodniejszych miejsc w Polsce, czyli na Śnieżce. Jest to obecnie 4,7 stopnia więcej niż średnia z ostatnich trzech dekad.

Prognoza pogody na czwartek

Czwartek (21.09) będzie słoneczny, tylko na południowym wschodzie i w Karpatach okresami może popadać przelotny deszcz. Temperatura wahać się będzie od 23 do 28 stopni Celsjusza. Taka pogoda utrzyma się do piątku. W weekend może pojawić się więcej deszczu. Kolejne dni mogą być minimalnie chłodniejsze, ale IMGW nie prognozuje gwałtownej zmiany pogodowego trendu.