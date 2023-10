Pieniądze dla TVP są rokrocznie dosypywane przez PiS z budżetu państwa. Do tej pory tajemnicą pozostawały zarobki głównych prowadzących "Wiadomości". Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi Onet ujawnił zapisy umów prezenterów z rządową telewizją.

Danuta Holecka i Michał Adamczyk zostali milionerami

Danuta Holecka oraz Michał Adamczyk świadczą swoje usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, ale dodatkowo są zatrudnieni jako osoby fizyczne z pensją sięgającą 5-10 tys. zł. Bajońskie sumy wpływają na ich konta z lukratywnych kontraktów B2B (umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dwiema firmami - red.).

Holecka prowadzi firmę D.D.H. Studio "V". W ramach umowy na prowadzenie "Wiadomości" 10-11 razy w miesiącu - zawartej na okres od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku - inkasowała miesięcznie 46 tys. zł netto, co łącznie dało 1,4 mln złotych. Kolejna umowa została podpisana 1 lutego 2023 roku, a skończy się 31 lipca 2025 roku. Holecka ma prowadzić "Wiadomości" 9-11 razy w miesiącu za 50 tys. zł netto miesięcznie. "W umowie z firmą Holeckiej TVP zobowiązała się też do pokrywania wszystkich dodatkowych kosztów, związanych np. z jej wyjazdami podczas przygotowywania »Wiadomości»" – czytamy.

Michał Adamczyk, który po publikacji głośnego tekstu "Onetu" zniknął z anteny i przebywa na urlopie, od początku sierpnia 2020 roku do końca stycznia 2023 roku zarabiał 43 tys. zł netto miesięcznie za prowadzenie "Wiadomości" i programu "Bez retuszu" w TVP Info. Właściciel jednoosobowej firmy Mediami zarobił łącznie niemal 1,3 mln zł, choć wraz z innymi świadczeniami mógł otrzymać blisko 2 mln zł. Obecny kontrakt Adamczyka opiewa na kwotę 47 tys. zł netto miesięcznie.

Lewandowska i Kielczyk zarabiają mniej

Edyta Lewandowska, prowadząca firmę Elmedia, podpisała z TVP roczną umowę z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 40 tys. zł netto. Od lutego 2021 roku do stycznia 2022 roku jedna z prowadzących "Wiadomości" wzbogaciła się o prawie pół miliona zł netto. W ramach kolejnej umowy - od lutego 2022 roku do stycznia 2024 roku - zainkasuje prawie milion złotych netto.

Marta Kielczyk, która w 1999 roku została prezenterką "Panoramy" TVP2, a od 1 października 2022 roku prowadzi główne wydanie "Wiadomości", otrzymuje miesięcznie 42 tys. 850 zł netto. Do września przyszłego roku może zarobić minimum milion złotych netto.