Prognoza pogody nie wskazuje na to, by niebawem miała rozpocząć się zima. Jesień w 2023 roku rozpieszcza Polaków – obecna pogoda nadal sprzyja spacerom, a niektóre z drzew wciąż mogą pochwalić się złotymi, pomarańczowymi i brązowymi koronami. Sytuacja najprawdopodobniej ulegnie zmianie już niedługo. W przewidywaniach synoptyków pojawiają się pierwsze przygruntowe przymrozki oraz opady śniegu z deszczem.

W jakich ramach czasowych mieści się zima kalendarzowa i astronomiczna? Jakiej pogody można spodziewać się w tym roku? Specjaliści dzielą się prognozami, zdradzając przy okazji, kiedy spadnie śnieg.

Kiedy zacznie się zima 2023?

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego, przypadającego zazwyczaj na 21 lub 22 grudnia. Według witryny Kalendarz Świąt w 2023 roku będzie to piątek 22 grudnia – najkrótszy dzień w roku. Astronomiczna zima potrwa do równonocy wiosennej – 20 marca. Oznacza to, że „kosmiczny” początek pokryje się z zimą kalendarzową, która w przeciwieństwie do poprzedniego przypadku nie jest ruchoma; każdego roku rozpoczyna się 22 grudnia i kończy 21 marca.

Jaka będzie zima 2023/2024?

Jaka będzie zima 2023/2023? TVN Meteo informuje, że amerykańska NOAA (Narodowa Administracja Oceanu i Atmosfery) szacuje grudzień odchylający się od przyjętej normy o maksymalnie 2 °C wyżej. Pogodę w Polsce w zimowych miesiącach najprawdopodobniej będą kształtować cyklony atlantyckie i wyże znad Rosji i Skandynawii, niosące na zmianę deszcz, śnieg i wichury, a także lekkie, nocne mrozy oraz wilgotną, późnojesienną aurę za dnia. Oznacza to, że na prawdziwą śnieżycę z prawdziwego zdarzenia trzeba będzie poczekać. Synoptycy wskazują, że ze względu na sytuację klimatyczną zima w Polsce może być dość kapryśna: z jednej strony ciepła, a z drugiej – przeplatana śnieżnymi incydentami.

Dużo zależy również od ukształtowania terenu i miejsca. Obszarem, który już teraz nie może narzekać na brak śniegu, są polskie góry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował na platformie X: „W górach przybywa śniegu! Na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi obecnie 12 cm. Pokrywę śnieżną notujemy również na Śnieżce oraz w Dolinie Pięciu Stawów”.

Kiedy spadnie śnieg? Czy będzie śnieg na Święta 2023?

IMGW informuje, że już 14 listopada wschód kraju mogą dotknąć lekkie, przygruntowe przymrozki do –1°C. TVN Meteo mówi natomiast o zauważalnym przęłomie jesienno-zimowym dla całego kraju: istnieje szansa, że nastąpi on całkiem niedługo, bo już w okolicach 18 listopada. Opady śniegu z deszczem mają pojawić się wówczas od Śląska, przez centrum kraju, aż po Podlasie.

Wiele osób zaczyna myśleć już o Gwiazdce, marząc o mroźnym, białym Bożym Narodzeniu. Warto pamiętać, że na ten moment niezwykle trudno jest uzyskać konkretne i dokładne prognozy przewidujące ewentualny śnieg na Święta 2023 (im dłuższy termin, tym potencjalnie mniejsza wiarygodność). Ustalenia NOAA nie wskazują jednoznacznie na bardzo intensywne opady – w tym scenariuszu mamy do czynienia raczej z wilgotnością i zmienną pogodą wyznaczaną przez wspomniane wcześniej cyklony.

Źródło: Radio ZET/IMGW/TVN Meteo/Kalendarz Świąt

