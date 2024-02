Cyklon Paulina wkracza do Europy Zachodniej i - jak prognozują synoptycy - będzie miał istotny wpływ na zmianę pogody w naszym kraju. "Najbliższe dni zapowiadają się z szybko zmieniającymi warunkami atmosferycznymi, które wynikać będą z oddziaływania aktywnej cyrkulacji strefowej atmosfery. Najpierw pojawią się obfite opady śniegu, przejściowo deszczu marznącego i potem samego deszczu, wkroczy ocieplenie, które zacznie się w piątek i początkowo obejmie dzielnice południowe i zachodnie. W weekend i na początku przyszłego tygodnia czekają nas iście wiosenne temperatury" - piszą FaniPogody.pl.

Z prognozy TVN Meteo wynika, że w piątek 9 lutego możemy spodziewać się pochmurnej aury z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami samego śniegu. Opady nie będą jednak występować na północnym wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Śląsku.

Pogoda "stanie na głowie". Wiosna wkroczy już za chwilę

Co przyniesie nam weekend? W sobotę 10 lutego będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W północnej części Polski prognozowany jest deszcz, a na Suwalszczyźnie i Mazurach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Oglądaj

W niedzielę 11 lutego możliwe przejaśnienia. TVN Meteo podaje, że lokalnie okresami pojawią się słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Będzie jednak zdecydowanie cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu.

Początek tygodnia również będzie ciepły. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Jedynie na południu i zachodnie możliwe słabe opady deszczu.

"Najcieplejszy okres synoptyczny przypadnie na pierwsze dni drugiej dekady miesiąca, czyli w okresie od 10 do 12 lutego, w pasie dzielnic południowych, gdzie dodatkowo temperaturę powietrza podnosić ma występujący efekt fenowy. Najchłodniej w tym czasie będzie na północy, gdzie nie napłynie tak ciepła masa, jak nad województwa południowe" - prognozują FaniPogody.pl.

Źródło: Radio ZET/ fanipogody.pl/ TVN Meteo