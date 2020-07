Jerzy Stuhr w szpitalu. Stan zdrowia aktora jest cieżki

Jerzy Stuhr z podejrzeniem udaru mózgu trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Stan zdrowia aktora jest ciężki - informuje krakowska ''Gazeta Wyborcza''.

Jerzy Stuhr do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie trafił z Nowego Targu. Jak relacjonuje ''Gazeta Wyborcza'', wybitny polski aktor przebywał w weekend na Podhalu. Jerzy Stuhr poczuł się gorzej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przyczyną pogorszenia stanu zdrowia aktora może być udar mózgu.

Jerzy Stuhr w szpitalu. Aktor przeszedł zawał serca

Jerzy Stuhr we wrześniu 2011 trafił do szpitala onkologicznego w związku z problemami z gardłem. Lekarze potwierdzili nowotwór krtani. Aktor miał poważne problemy zdrowotne już wcześniej – Stuhr przeszedł zawał serca, co zaowocowało napisaniem książki pt. ''Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce''.

Jerzy Stuhr to wybitny polski aktor filmowy i teatralny, reżyser, pedagog, profesor sztuk teatralnych, pisarz i polonista. Jest laureatem Polskiej Nagrody Filmowej za rolę drugoplanową (2006) w filmie ''Persona non grata'' (2005) i nagrody specjalnej za osiągnięcia życia (2018). Jerzy Stuhr wystąpił w kilku kultowych filmach w reżyserii Juliusza Machulskiego: "Seksmisji", "Kingsajzie", "Kilerze" i "Kiler-ów 2-óch".

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza