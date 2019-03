Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

W środę wieczorem na policję wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących udostępnianej w sieci transmisji znanego patostreamera „Proboszcza”. 27-latek na oczach internautów brutalnie bił swojego kolegę „Małysza”. Uderzał go butelką, kopał, podduszał.

Na nagraniu widać zakrwawioną twarz poszkodowanego, słychać dźwięki rozbijanej o głowę „Małysza” butelki. Mężczyzna krzyczy z bólu.

Policjanci już po około 7 minutach dotarli do mieszkania „Proboszcza”. Początkowo nie udało im się wejść do mieszkania. Nikt nie otwierał, z wnętrza nie dochodziły żadne odgłosy. Sąsiedzi potwierdzili jednak, że chwilę wcześniej w lokalu doszło do pobicia.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie i ostatecznie zatrzymali 27-latka.

- Trwają oględziny i zabezpieczanie śladów. Próbujemy dotrzeć także do poszkodowanego. Okazało się bowiem, że po opatrzeniu ran w jednym z łódzkich szpitali wyjechał do innego miasta – poinformował w rozmowie z Expressem Ilustrowanym Marcin Fiedukowicz z KMP w Łodzi.

Jak się okazuje „Proboszcz” był znany policjantom. Na jednym z udostępnionych wcześniej nagrań uszkodził samochód. Dostał zakaz prowadzenia tego typu działalności w internecie, który jednak prokuratura zamieniła na poręczenie majątkowe w wysokości 5 tysięcy złotych.

Teraz grożą mu 3 lata więzienia.

