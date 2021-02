Wrzucili szczeniaka w torbie do lodowatej wody. Życie Promyka uratowała 19-latka

7-tygodniowy szczeniak ledwo uszedł z życiem. Zwierzę wrzucono w plastikowej reklamówce do lodowatej rzeki. Gdyby nie 19-letnia mieszkanka gminy Morawica (woj. świętokrzyskie), historia miałaby tragiczny finał.

Zwyrodnialcy wrzucili 7-tygodniowego szczeniaka do rzeki. Policjanci z komisariatu w Morawicy otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu w poniedziałek po godzinie 19. 19-letnia mieszkanka miejscowości przyniosła ze sobą młodego psa.

Szczeniak wrzucony do lodowatej rzeki. Policja szuka oprawcy

Młoda kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że godzinę wcześniej podczas spaceru w rejonie miejscowości Brudzów usłyszała głos piszczącego czworonoga. "Wydobywał się on z foliowej reklamówki wrzuconej do rzeki. 19-latka weszła do wody i wyciągnęła wyziębionego psa na brzeg" - wynika z komunikatu KMP w Kielcach.

19-latka udała się ze szczeniakiem do weterynarza. Po wizycie lekarskiej zgłosiła się na komisariat. Okazało się, że sama zapewniła stałą opiekę 7-tygodniowemu zwierzęciu. "Piesek otrzymał imię Promyk i dzięki postawie młodej mieszkanki gminy Morawica, nic już mu nie grozi" - czytamy.

Policjanci chwalą postawę 19-latki. Jednocześnie poszukują zwyrodnialca, który zgotował szczeniakowi taki los. W tym celu zwrócili się z apelem do mieszkańców. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Morawicy apelują o kontakt do wszystkich osób, które rozpoznają psa lub mają informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy porzucenia czworonoga. Z policją można kontaktować się osobiście na Komisariacie Policji w Morawicy ul. Wolności 31C, telefonicznie pod numerem 47 802 1425 oraz pod numerem alarmowym 112.

