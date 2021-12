Krzysztof Brejza inwigilowany Pegasusem? Żaryn: wszystkie tezy są fałszywe

- Sugestie, że służby nielegalnie wykorzystują metody kontroli operacyjnej do gry politycznej są fałszywe - powiedział w czwartek PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Associated Press podała w czwartek, że senator Krzysztof Brejza miał być inwigilowany za pomocą programu Pegasus.

Jak podała amerykańska agencja prasowa Associated Press, działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab poinformowała, że senator Krzysztof Brejza był w 2019 roku inwigilowany za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowaniem Pegasus. Według Citizen Lab do telefonu Brejzy włamywano się 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r.

Wcześniej Citizen Lab podała, że także Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy Pegasusa. Badacze nie byli w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem.

Brejza ofiarą Pegasusa. Żaryn: wszystkie tezy są fałszywe

- Wszystkie tezy mówiące, że służby wykorzystują tego typu metody w pracy operacyjnej do gry politycznej są fałszywe - podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik podkreślał, że służby "nie informują, czy wobec konkretnych osób były stosowane metody pracy operacyjnej".

- W Polsce kontrola operacyjna może być prowadzona po uzyskaniu zgody Prokuratura Generalnego i po wydaniu stosownego postanowienia przez sąd - stwierdził Żaryn. Dodał, że "te procedury są dochowywane i polskie służby działają zgodnie z prawem".

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro stwierdził, że polskie państwo, tak samo, jak inne państwa mogą korzystać z takich narzędzi. - Oczywiście tylko zgodnie z prawem, jeżeli są ku temu podstawy, na podstawie procedur prawnych - podkreślił.

RadioZET.pl/ PAP