Będzie powszechne szkolenie wojskowe? "Po ukończeniu 18. roku życia"

W ramach sobotniego kongresu programowego "Bezpieczna Polska" poszczególni mówcy przedstawiali koncepcje, jak polepszyć stan bezpieczeństwa w poszczególnych sferach życia.

Szef klubu senackiego KO i były ambasador w Kanadzie Marcin Bosacki mówił o konieczności naprawy dyplomacji, w której niezbędne jest - jego zdaniem - przywrócenie profesjonalizmu i odpartyjnienie. W ostatnich latach bowiem, przekonywał, "pozbyto się dziesiątków najbardziej doświadczonych dyplomatów". - Inne państwa to widzą. Nasi przyjaciele patrzą na to z wielkim niepokojem, ale nasi przeciwnicy i wrogowie z wielkim zadowoleniem - mówił Bosacki.

Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz przedstawił z kolei "sześć kroków, aby zbudować w Polsce powszechną obronę". Jego wystąpienie było ilustrowane nagraną wypowiedzią przedstawicielki ukraińskiej obrony powszechnej, która dziękowała Polsce za wsparcie jej kraju. Sienkiewicz przekonywał, że "tylko powszechna obrona wobec przeważających sił przeciwnika może go zatrzymać i dać swobodę działań armii operacyjnej".

PO chce powszechnego szkolenia wojskowego

Do sześciu kroków, które jak mówił są niezbędne, by powszechną obronę w Polsce zbudować, należy m.in. stworzenie powszechnego szkolenia wojskowego, które będzie przechodził każdy obywatel po ukończeniu 18. roku życia, a kobiety ochotniczo. Szkolenie to będzie trwało miesiąc i będzie polegać na opanowaniu podstaw obsługi broni i podstawy ratownictwa medycznego.

Ponadto do systemu obrony powszechnej miałyby zostać włączone oddziały policji i Straży Granicznej. Trzeci krok to konieczność podwojenia liczby wojsk specjalnych w Polsce. Czwarty krok to rozważenie wykorzystania na potrzeby obrony powszechnej w czasie wojny "600 tysięcy legalnych posiadaczy broni". - Można z tych osób stworzyć coś w rodzaju drugiej rezerwy - wskazywał Sienkiewicz.

Piąty krok to wykorzystanie w wojnie informacyjnej z wrogiem umiejętności mobilizowania się w sytuacjach krytycznych. Ostatni zaś element obrony powszechnej to działania w sferze przyrody.

Dodał, że "obrona powszechna to gwarancja takiego oporu, który przewyższa możliwości przeciwnika i wyznacza mu koszt nie do uniesienia". - Jesteśmy zdeterminowani, żeby obrona powszechna stała się potężną bronią na straży niepodległości Polski - podkreślił Sienkiewicz.

