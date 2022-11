Nie żyje zaginiona Helena Cz. Ciało kobiety znaleziono niedaleko cmentarza

Kobieta zaginęła 22 listopada ok. godz. 11:00 w Jarosławiu. Policjanci od razu rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Funkcjonariusze sporządzili rysopis zaginionej, który dyżurny przekazał podległym patrolom. Mundurowi sprawdzili szpitale, placówki medyczne, dworce, pustostany i miejsca, gdzie mogła trafić zaginiona.

Rozesłano komunikaty za zaginioną. Policjanci sprawdzali każdą informację, każdy sygnał, który mógł doprowadzić do odnalezienia kobiety.

Jarosław. Nie żyje zaginiona Helena Cz.

Jak pisze "Fakt", kobieta zmagała się z chorobą Alzheimera i cierpiała na zaniki pamięci. Była pod stałą opieką bliskich, ale 22 listopada wymknęła się z domu.

Akcja poszukiwawcza miała tragiczne zakończenie. Ciało 78-letniej Heleny z Radymna znaleziono w sobotę 26 listopada w Jarosławiu, przy trakcji kolejowej, niedaleko cmentarza komunalnego.

Policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu wykonali na miejscu czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

- Zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Na tym etapie nic nie wskazuje, by ktoś przyczynił do śmierci kobiety - powiedział w rozmowie z "Faktem" aspirant sztabowy Anna Długosz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

RadioZET.pl/ Policja/ Fakt