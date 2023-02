Ksiądz zatrzymany przez policję. Grozi mu do 5 lat więzienia

- Z informacji przekazanych przez świadka wynikało, że mężczyzna próbował w toalecie utrwalić telefonem komórkowym nagi wizerunek innego mężczyzny. Sprawca został bardzo szybko zatrzymany - mówi Radiu ZET nadkom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Lublin. Ksiądz chciał nagrać w toalecie nagiego mężczyznę

37-latek trafił do policyjnej celi. Został już przesłuchany. Nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. - Za to przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności - informuje nadkom. Gołębiowski.

Jak ustaliło nieoficjalnie Radio ZET, policjanci zabezpieczyli sprzęty elektroniczne należące do mężczyzny - 2 telefony komórkowe i komputer przenośny. Niewykluczone, że podobnych sytuacji z udziałem 37-latka mogło być więcej. Funkcjonariusze wciąż prowadzą czynności, m.in. przesłuchują osoby, które przebywały w galerii lub mogą wiedzieć coś więcej w tej sprawie.

RadioZET.pl/oprac. BCh